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Bursa'da öğrencilere balık tüketimi farkındalığı
YAŞAM 23.10.2022, 16:22
Bursa'da öğrencilere yönelik çevre ve balık tüketimi farkındalık etkinliği düzenlendiBURSA (İGFA) - Bursa'da okullarda öğrencilere çevre ve deniz temizliğinin önemi ile balık tüketiminin artırılmasına yönelik farkındalık oluşturuldu.
Hasan Gülişan Arseven Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin talebi üzerine, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nce Gemlik Merkez Balıkçı Barınağı ve Kurşunlu Balıkçı Barınağında çevre ve kıyı temizliği yapıldı.
Etkinliğe katılan öğrencilere tekne gezisi ve balık ekmek ikramı yapıldı.
İl Müdürlüğü'nce okullarda bu tür farkındalık etkinlikleri düzenlenmeye devam edeceği kaydedildi.
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