Bursa'da ödüllü oyunun 'TAD'ına doyum olmadı
Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi, ünlü sanatçı Tolga İskit’in tek kişilik ödüllü oyunu ‘Kalabalık Duası’nı burslu öğrencileri yararına Bursalılarla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Ünlü oyuncu Tolga İskit, kapalı gişe oynadığı tek kişilik performansı ‘Kalabalık Duası’ ile Bursalı sanatseverleri selamladı.
Podyum Sanat Mahal’de sanatseverlerle buluşan oyunda Tolga İskit, sahne performansıyla ayakta alkışlandı.
Oyun biletlerinin satışından elde edilen gelir, Bursalı annelerin okuttuğu öğrencilere burs olarak bağışlandı.
Oyunun sonunda başarılı sanatçıyı çiçek ve plaketle kutlayan TAD Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gönülkırmaz, iyilik hareketinin 2023’te de durmadan devam edeceğini söylerken, oyunu izlemeye gleerek kendilerine katkı sunan herkese teşekkür etti.
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