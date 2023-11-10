Bursa'da notalar ATA için ses verdi

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) katkılarıyla, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki Bursa Devlet Senfoni Orkestrası’nın, iki bölüm olarak gerçekleştirildiği konserin ilk bölümünde, Keman Sanatçısı Seohyun Kim, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Keman Konçertosu’nu seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde ise, Turgay Erdener'in Uğur Mumcu Kantatı, sopranolar, Tuğba Mankal, Görkem Ezgi Yıldırım ve Selva Erdener ile tenor Barış Yanç tarafından seslendirildi. Uğur Mumcu Kantatı’nın icrasına, Şef Zeynep Göknur Yıldız yönetimindeki Nilüfer Çoksesli Korosu da eşlik ederken, konserin her iki bölümü de coşkuyla ayakta alkışlandı.

Konsere, BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar ve BUSİAD üyelerinin yanı sıra Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Erdem de katıldılar.