Bursa'da Nida Ateş öğrenciler için sahnedeydi

Bursa Tabip Odası, Tıp Öğrencileri Burs Fonu'na gelir sağlamak amacıyla önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Halk müziği sanatçısı Nida Ateş, geliri tıp öğrencilerinin eğitimine destek olmak için kullanılacak olan konserde sahne aldı.BURSA (İGFA) - Bursa Tabip Odası, 2011 yılında oluşturduğu Tıp Öğrencileri Burs Fonu ile geleceğin hekimlerine destek oluyor.

Üyelerden gelen bağışlarla ayakta duran Tıp Öğrencisi Burs Fonu’ndan, geride bırakılan 11 yılda, 378 öğrenciye, toplam 799 bin TL’ye varan burs desteği sağlanırken, çeşitli etkinliklerle de fona gelir sağlanıyor.

Halk müziği sanatçısı Nida Ateş de, Bursa Akademik Odalar Birliği Oditoryumu’nda düzenlenen konserde sahneye çıkarak geleceğin hekimlerine destek oldu.

Yoğun bir ilgiye sahne olan konserde türkülerle izleyicilere keyifli bir akşam yaşatan Nida Ateş, Bursa Tabip Odası’nın düzenlediği etkinlikte bulunmaktan gurur duyduğunu belirtirken, geleceğim doktorlarına destek olmanın, sağlıklı bir gelecek için öneminden bahsetti.

BTO Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş da oluşturulan burs fonuyla tıp öğrencilerine destek olmanın önemini bir kez daha vurgularken, konserin sonunda Nida Ateş’e teşekkürlerini sundu. Dr. Kumaş, burs fonuna bağış yapan herkese teşekkür ederek, hekimlere ve geleceğin hekimlerine destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.