Bursa'da 'Nakşı Ebru' sergisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’na (BUSMEK) devam eden 14 ihtisas sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan ve 50’ye yakın ebru ile 100’e yakın ciltleme çalışmasından oluşan ‘Nakşı Ebru’ sergisi, Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı.BURSA (İGFA) - BUSMEK kursiyerleri, bu kez ebru ve ciltleme çalışmalarıyla sanatseverlerin önüne çıktı.

14 ihtisas kursiyerinin 2 yılda hazırladığı, 50’ye yakın ebru tablo ve 100’e yakın ciltleme eserinden oluşan ‘Nakşı Ebru’ temalı sergi, Tayyare Kültür Merkezi’nde sanatseverle buluştu.

Serginin açılışını yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, BUSMEK vesilesiyle farklı sanatların daha fazla kişiye tanıtıldığını söyledi. ‘Nakşı Ebru’ temalı serginin birbirinden değerli eserleri barındırdığını belirten Şahin, “Klasik ve modern tarzda uygulanan eserlerin hepsi birer el emeği göz nuru. Öğretmenimiz Elif Aydın ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Konuşmasının ardından Başkanvekili Şahin, Yılmaz Eneş (Gülbaba) tarafından gönderilen ‘İcazetnâme’ mesajını Elif Aydın’a okudu. Hocasından aldığı icazetle büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Elif Aydın, emeği geçen öğrencilerini tebrik etti.

Sergi, 12 Kasım 2022 tarihine kadar Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Güler Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.