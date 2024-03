Bursa'da muhtar adayından 'mutlu aile' farkındalığı

Bursa’da Tahtakale Mahallesi Muhtar Adayı Yüksel Yaşar ve ekibi tarafından ‘Mutlu Aile Farkındalık Semineri’ organize edildi.BURSA (İGFA) - DAĞDER Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere, Uzman Psikolog Güler Güleç ve Eğitimci-Yaşam Koçu Mustafa Yansak konuşmacı olarak katıldı.

Uzman Psikolog Güler Güleç ve Eğitimci-Yaşam Koçu Mustafa Yansak, "Mutlu Aile” kavramına yönelik sunumlarıyla ‘aile içi iletişim, ebeveyn-çocuk iletişimi, eşler arası iletişim’e dair çok önemli bilgiler verdiler.

Programın açılış konuşmasını yapan Tahtakale Mahallesi Muhtar Adayı Yüksel Yaşar, yaşam öyküsüne dair bilgiler vererek kendisini tanıttı. 1992 yılında kendisine ait ilk iş yerine kurarak sadece semt sakinlerine değil bütün Bursa’ya hizmet götürdüklerini anlatan Yüksel Yaşar, 2005 yılında Tahtakale’de beyaz eşya ve tüketim malları ticareti yaparak iş hayatına devam ettiğini anlattı.

"Tahtakale Mahallesi'nin 7 Caddesi, 16 Sokağında ikamet eden 1400 vatandaşımıza hizmet etmek amacıyla çıktığım yolculuk boyunca uğramadığım tek bir cadde ve sokak yoktur" diyen Yaşar, "Girişimci misyonumuz ve yöneticilik vizyonunun yansıması olarak birçok STK'da önemli görevlerde bulundum ve bulunmaya devam etmekteyim. Siyaset yönelik bakış açımızı güçlü bir temel üzerine inşa edebilmek adına 2013 yılı DAĞDER Siyaset Okulu'nda ve 2015 yılı Bahçeşehir Siyaset Okulu'nda aldığım siyaset eğitiminden başarıyla mezun oldum. Ayrıca, 2000 yılında Bursa Soğutucu ve Bobinajcılar Odası Üyeliği, 2002 yılından günümüze Bursaspor Kongre üyeliği, 2022 yılından günümüze Bursaspor Divan Kurulu Üyeliği, 2011-2019 yılları arası DAĞDER Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan Yardımcılığı, Başkanvekilliği ve Genel Başkanlığı, 2006-2018 yılları arası Bursa Soğutucular Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Kurulu Başkanlığı, Şubat 2018 tarihinden itibaren Bursa Soğutucular Odası Başkan Vekilliği, Türkiye Elektrik, Elektronik ve Benzerleri Federasyonu (TETESFED) Genel Merkez Delegesi, 2020 yılından beridir Dağ Yöresi Eğitim, Kalkınma ve Araştırma Vakfı (DEKAV) Mütevelli Heyeti ve Denetleme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundum. Tahtakale Mahallesi benim için çok önemli bir yere sahip. Kariyer basamaklarını burada çıktım. Dolayısıyla söz konusu mahallem olunca Azâlarım, İstişare Kurulum ve Mahalle Halkım ile birlikte Tahtakale Mahallesi Muhtarlığı'na aday oldum. Tahtakale birçoğumuzun doğup büyüdüğü veya hatıralar biriktirdiği bir mahalle. Ticari anlamda büyük bir öneme sahip. Tarihi ve kültürüyle Bursamızın eşsiz kültür miraslarından biri olma niteliği taşıyor. Dolayısıyla Bursa tarih, kültür ve ticaret hayatı için büyük önem taşıyan Mahallemize en iyi şekilde hizmet etmek, sadece insanımıza değil, aynı zamanda mahallemizi bugüne taşıyan değerlerimize de hizmet etmek demektir. Rabbim Tahtakale Mahallesi'ne hizmet etmeyi nasip ederse, mahallemizin çehresini değiştirecek kalıcı eserler bırakmak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma olan inancım tamdır.” diye konuştu.

“AİLEDE SEVGİ VE SAYGI YOKSA MUTLULUK DA YOKTUR”

Yüksel Yaşar’ın ardından söz alan Eğitimci-Yaşam Koçu Mustafa Yansak, ‘Mutlu Aile’ kavramına yönelik gerçekleştirdiği sunumda, ‘aile içerisindeki mutluluğun ve huzurun toplumsal huzur ve güven ortamını beraberinde getirdiğini vurguladı.

Mutlu aile ortamında yetişen çocukların iyi bir evlat, iyi bir anne, örnek bir baba olduğunu ifade eden Yansak , "Yetiştiği aile ve çevre çocuğun kişilik özelliklerini belirler. Mutsuzluğun birçok sebebi olmakla birlikte, insanın kendisini ve çevresini yeterince tanıyamamış olması bu sebeplerin başında gelmektedir. Çiftlere çocuk dahil olduğunda aile kavramı ortaya çıkıyor. İster kadın isterse de erkek olsun bireylerin mutlu olabilmesi için bir bedel ödemesi gerekiyor. Ne kadar çok bedel ödenirse ilişkiler o derece güçlü oluyor. Önemli olan ödenilen bedelin çiftler arasında eşit şekilde paylaşımı. Eğer terazide bir taraf diğerine göre ağır basıyorsa ortada sorun var demektir. Her şeyden önce kadın kendisini değerli hissetmeli. Aksi halde bir arayış içerisine girebiliyor. Erkeklerin yaşamdan beklentileri ise daha çok övülmek üzerinedir. Yaptıkları her şeyin övülmesini, takdir edilmesini ister. Bu noktada ilk sloganımız olan “Mutlu Aile İyidir” in ardından ikinci slogan olarak “Kadın İlgiyle, Erkek Övgüyle Varolur” başlığını kullanabiliriz. Kadın nasıl sürekli değerli görülmek istiyorsa erkek de övülmek hazzını yaşamak istiyor. Bu gerçekleşmediği takdirde tıpkı kadın gibi farklı arayışlara giriyor. Çiftlerin birbirlerinin duygusal dalganmalarına empati kurarak saygılı bir yaklaşım göstermesi sağlıklı bir aile ortamının olmazsa olmazıdır. Eğer yeterince saygı ve sevgi yoksa o ailede mutluluktan söz edemeyiz” diye konuştu.

Kadın ve erkeklerin büyük ilgi gösterdiği seminerde konuşan Uzman Psikolog Güler Güleç ise; mutluluğun kişiden kişiye değişkenlik gösteren bir kavram olduğuna işaret ederek; yaşamdan beklentilerimizin mutluluğu algılama biçimimizi de şekillendirdiğini söyledi. Güleç, mutluluğun algısında sosyo-kültürel farklılıkların yanı sıra sosyo-ekonomik ve hatta coğrafi faktörlerin de etkili olduğunu anlattı.

Tahtakale Mahallesi Muhtar Adayı Yüksel Yaşar, konuklara dağıtılan kağıtlara yazılan soruların konuşmacılar tarafından cevaplanmasıyla ilerleyen programın sonunda yaptığı açıklamada, “Mutlu Aile Farkındalık” üst başlığıyla gerçekleştirdikleri seminerin, göreve geldikleri takdirde farklı konularla birlikte devam edeceğini söyledi.