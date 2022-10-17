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Bursa'da miniklerden sevimli dostlara renkli ziyaret

YAŞAM 17.10.2022, 11:01
Bursa'da miniklerden sevimli dostlara renkli ziyaret

Bursa'da Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, Hayvanları Koruma Haftası’nda Her Eve Bir Pati Derneği’nin (HEPAD) hayvan barınağını ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Her yıl Ekim ayında kutlanan Hayvanları Koruma Haftası, Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri tarafından renkli bir ziyarete dönüştü.

Sevimli dostlarını unutmayan Egeberkli 5 yaş grubu minikler, Bursa’daki HEPAD hayvan barınağını ziyaret ederek, burada koruma altına alınan kedi, köpek, keçi gibi bir çok hayvanı severek, onlara en içten sevgilerini verdiler.

Sokak hayvanlarına karşı yalnızca bir gün değil her zaman şefkatli olup onları korumayı öğrenen çocuklar, sevimli dostlarıyla birlikte unutulmaz bir gün geçirdiler.

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