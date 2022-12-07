Bursa'da minikler diş sağlığının önemini öğrendi

Bursa'da Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, diş hekimleri Simge Öncü Özdemir ve Nazlı Müftüoğlu’ndan diş fırçalamanın önemini dinlediler.BURSA (İGFA) - Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda Özel Egeberk Anaokulu’na konuk olan diş hekimleri Simge Öncü Özdemir ve Nazlı Müftüoğlu, miniklere önemli bilgiler verdiler.

Yanlarında getirdikleri maketle diş sağlığı ve dişleri fırçalamanın önemini Özel Egeberk Anaokulu öğrencilerine renkli örneklerler anlatan hekimler, büyük bir dikkatle izlendiler.

Diş taramasının da yapıldığı konferansın sonunda okul kurucusu Nesrin Civan, Simge Öncü Özdemir ve Nazlı Müftüoğlu’na çiçeklerle teşekkür etti.