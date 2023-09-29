Bursa'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlid-i Nebi haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Mevlid ve Tevhişler dinletisinde bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler Mevlid ve Tevhiş dinletileriyle devam etti.

Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar salonu hınca hınç doldurdu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Bursa Türk Müziği Topluluğu, mevlid ve tevhişleri salonu dolduran vatandaşlar için seslendirdi.

Program sonunda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk milletinin, Peygamber Efendimize olan sevgisini belli etmede cömert bir toplum olduğunu söyledi.

Türk milletinin, heyecanını, üzüntüsünü ve mutluluğunu mevlitle paylaştığını dile getiren Başkan Aktaş, “Efendimizi anlasak, onun hayatını iyi araştırsak, onu örnek alsak, ticaretimizde, siyasetimizde, aile ilişkilerimizde sorunların yüzde 90’ını belki de halletmiş oluruz. Onun hayatını, onun yaşam tarzını kendimize düstur olarak alsak mahkemelere, polise, jandarmaya ihtiyaç kalmaz. Biz Türk milleti olarak Peygamber Efendimize sevgisini belli etme konusunda cömert bir toplumuz. Süleyman Çelebi başta olmak üzere geçmişte çok değerli büyüklerimiz, ecdadımız ona naatlar yazmışlar, övgüler dizmişler. Biz heyecanımızı da, üzüntümüzü de mutluluğumuzu da mevlidle paylaşıyoruz açıkçası” dedi.