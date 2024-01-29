Bursa'da mevcut yollar sağlıklaştırılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmalarına hızla devam ediyor. Liman Caddesinde asfaltlama çalışmalarını bitiren ekipler, Akademi ve Akpınar Caddelerinde çalışmaları aralıksız sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da ulaşım konusuna köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şehrin tüm bölgelerinde mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için asfalt yenileme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Liman Caddesi ve Akademi Caddesinde bordür ve tretuvar çalışmaları tamamlandı. Liman Caddesinin asfalt çalışması tamamlanırken Akademi Caddesi asfaltlama çalışmaları da devam ediyor.

Liman Caddesi, 2500 ton kazı dolgu ve 1500 ton asfalt kaplama ile daha konforlu hale getirildi. Akpınar Caddesi üzerindeki bordür, tretuvar çalışmaları ise devam ediyor. Bordür, tretuvar çalışmaları tamamlandığında Akpınar Caddesi’ne asfalt kaplama çalışması yapılacak.