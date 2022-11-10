Bursa'da mesleki eğitim ve istihdama 'Oyak Renault' iş birliği

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - Mesleki eğitim ve istihdam süreçlerinin hayata geçirilmesi amacıyla Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.'de düzenlenen protokol imza töreni Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür ve OYAK Renault Otomobil Fabrikaları İnsan Kaynakları Direktörü Murat Tolga Görgülü'nün katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, son dönemde mesleki eğitimle ilgili politikalar çok hızlı bir şekilde değiştiğini belirterek, mesleki eğitimin çıtasını çok daha yukarılara çıkarmak için ekip arkadaşlarımla birlikte yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

OYAK Renault İnsan Kaynakları Direktörü Murat Tolga Görgülü ise, hem mesleki eğitim, hem de kalifiye iş gücü oluşturmak için çok önemli ve anlamlı bir projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutlu olduğunu belirterek, projede emeği geçen başta İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür olmak üzere ekibine teşekkür etti.

Protokolün iş birliği yapılacak okullar ile eğitim alacak öğrencilerin belirlenmesi, eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin istihdamlarının desteklenmesi, okullarda görev yapan öğretmenler için çeşitli kurslar ve/veya seminerler düzenlenmesi, öğrenimini Mesleki Eğitim Merkezi Programı bünyesinde devam ettirecek öğrencilerin desteklenmesi gibi konuları da kapsadığı bildirildi.