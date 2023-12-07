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Bursa'da manolya zamanı

YAŞAM 07.12.2023, 19:03
Bursa'da manolya zamanı

Bursa’yı yeşile bezemek için tüm şartları zorlayan Büyükşehir Belediyesi, ana cadde ve bulvarlardaki orta refüjleri, herdem yeşil yapraklı manolya ağaçlarıyla donatıyor. Trafiği aksatmamak için gece yarısından sonra yapılan çalışma ile Bursa caddeleri yeşile bezeniyor.BURSA (İGFA) - Bursa’yı yeniden yeşille anılan bir kent haline getirmek için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan kente büyük ölçekli yeni yeşil alanlar kazandırırken, diğer taraftan ağaçlandırma çalışmalarına da hız verdi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Tarım Peyzaj A.Ş. ekipleri tarafından özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu ana cadde ve bulvarlardaki orta refüjler ağaçlandırılıyor.

Yaz-kış yeşil vurgusunu öne çıkarmak için herdem yeşil yapraklı manolya ağaçları tercih edilirken, ekipler trafiği aksatmamak için çalışmalara gece yarısından sonra başlayıp, sabahın ilk ışıklarında dikime son veriyor. Bu çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Barbaros Caddesi’nde 16 personel, 2 iş makinesi ve 5 kamyonla sürdürülen çalışma ile orta refüj boydan boya 125 adet manolya ağacı ile donatıldı. Yine Nilüfer İlçesi Bilginler Caddesi’nde de 20 personelle 8 gece boyunca sürdürülen çalışma ile orta refüje 134 adet manolya ağacı dikildi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeşilin her şehre yakıştığını ancak Bursa’yla özdeşleştiğini ve çok yakıştığını söyledi. Yeşil deyince ilk akla gelen şehir olan Bursa’nın özellikle 1970-80’li yıllardan sonra hızlı büyüyen sanayisi ile çarpık yapılaşmaya maruz kaldığını ve yeşil özelliğinin geri planda kaldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bursa’nın yeniden yeşille anılan bir kent olması bizim ana konu başlıklarımızdan biri. Bunu hayata geçirmek için önemli çalışmalara imza atıyoruz. Vakıf Bera Kent Parkı, Bursa Millet Bahçesi, Gökdere Millet Bahçesi gibi büyük ölçekli parkları Bursa’mıza kazandırıyoruz. Yine hizmete açtığımız Aşık Veysel Parkı’nın devamı olan 600 dönümü aşkın alana sahip bir kent ormanını Yıldırım’a kazandırıyoruz. Tüm çalışmaların yanında ağaçlandırma çalışmalarımızla da kentimize estetik bir görüntü kazandırıyoruz. Barbaros ve Bilginler Caddede tamamlanan ağaçlandırma çalışmalarımızı etap etap diğer caddelerde de hayata geçireceğiz” diye konuştu.

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