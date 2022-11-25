Bursa'da Macar tarihine ışık tutan sergi

Macaristan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin yanı sıra Liszt Enstitüsü, İstanbul Macar Kültür Merkezi ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa Koordinasyon Merkezi işbirliğinde düzenlenen ‘Ural’dan Karpat Havzası’na Macarların Göçü ve Yurt Tutması Sergisi’, Macar tarihini gözler önüne serdi.BURSA (İGFA) - Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanıyla bu yıl Türk dünyasına yönelik birçok etkinliğin gerçekleştiği Bursa, şimdi de Macar tarihine ışık tutan sergiye ev sahipliği yapıyor. Macar İlimler Akademisi İnsanî Bilimleri Araştırma Merkezi himayesinde eski Macarların tarihini çok yönlü araştırmalara tabi tutan, ünlü oryantalistlerin yanı sıra arkeologlar, dil bilimciler, Türkologlar ve tarihçilerin çalışmalarından oluşan sergi, Korupark’ta izlenime açıldı.

Serginin açılışına ‘Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra’ Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez de katıldı.

Türk-Macar ilişkilerine derinlemesine bakış açısı kazandıran serginin açılında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye ile Macaristan arasında kadim dostluğun bulunduğunu söyledi.

Başkan Aktaş, geçmişi unutmadan, geleceğe güvenle bakmanın kıymetli olduğuna dikkati çekerek, "Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Bursa’da bir Macaristan sergisi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ise sergide Macarların tarihi köklerinin anlatıldığını kaydetti. Matis, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da son bir yıldır güzel çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ise Türkiye ile Macaristan arasında yüzde 99’a varan benzerlik olduğunu belirterek, Macaristan’a gittiğini ve kendisi orada evinde hissettiğini kaydetti.

Ziyarete açılan sergi 2 Aralık Cuma gününe kadar açık kalacak.