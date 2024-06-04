Bursa'da liseli gençler 'teknoloji ve gelecek'le buluştu

Bursa'da Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Gençler Teknoloji ve Gelecek ile buluşuyor etkinliği düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Elektronikçiler Odası ve Motor Sporları Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Elektronikçiler Odası Başkanı Erkan Kırcalı, , Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Burhan Dilmenler, Motor Sporları Yardımlaşma Derneği Başkanı Gökhan Temel ve dernek üyeleri katıldı.

Okul Müdürü Cengiz Korucu, “Öğrencilerimizin de keyif alacakları bir etkinlik düzenlemek istedik, gençlerimiz teknolojiyi yakından takip ediyor. Onlar ilgisini çeken bir etkinlik oldu, bu yüzden mutluyuz bu etkinlikte bize yardımlarını esirgemeyen Bursa Elektronikçiler Odası ve Motor Sporları Yardımlaşma Derneğine, Motor Sporları Yardımlaşma Derneğine ve katılım sağlayan tüm derneklerlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrenci ve öğretmenler sergilenen modifiye araçlari hayranlıkla izleyerek, eğlenceli vakit geçirdiler. Öğrenciler hayallerini kurduklarını araçlar ile bol bol resim çektirdiler.