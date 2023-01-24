Bursa'da liseli gençler Büyükşehir kampında motive oluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, lise öğrencilerine yönelik ‘Başarı, Motivasyon ve Eğitim Kampı’ Gemlik Hisar Anadolu Lisesi öğrencileriyle başladı.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 2022-2023 eğitim- öğretim dönemi boyunca Bursa’daki lise 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik başarı, motivasyon ve eğitim kampı Gemlik Hisar Anadolu Lisesi öğrencileriyle başladı.

2 gece 3 gün süren kampta öğrencilere uzman eğitimciler tarafından problem çözme teknikleri, sınav kaygısı, motivasyon eğitimi, etkili ders çalışma teknikleri, zamanı doğru kullanma gibi konularında seminerler sunuldu. Seminerler yanında görevli liderler eşliğinde serbest zamanlarda okçuluk, dart, masa tenisi, bocce, satranç, mangala, mini golf, badminton, canlı langırt, plaj voleybolu ve plaj futbolu gibi etkinlikler düzenleniyor.

Gemlik Karacaali Kamp Alanı'nda hafta sonu 3'er günlük periyotlar halinde kız ve erkek grupları ayrı dönem gerçekleştirilmek üzere planlanan kampın ilk misafirleri Gemlik Hisar Anadolu Lisesi Kız Grubu öğrencileri oldu.

Her yıl Gemlik Karacaali kamp alanında gerçekleşen başarı ve motivasyon kampına 17 ilçeden çok sayıda 11. ve 12. sınıf öğrencileri katıldı.

Gençler bir yandan yaklaşan üniversite sınavı öncesi gençler hem dinleniyor hem de uzman eğitimciler eşliğinde sınava hazırlık çalışması yapmaları ardından konaklamalı kampta Cumartesi sabahı girişi yapılan öğrenciler, Pazartesi günü saat 16.00'da kamptan ayrıldı.

Öğrenciler adına konuşan 12. sınıf öğrencisi Sümeyra Kaya, kamp boyunca hem eğitim aldıklarını, hem de arkadaşlarıyla çeşitli etkinliklere katıldıklarını belirterek, ilk dönemin yoğunluğunu yorgunluğunu arkadaşlarıyla birlikte attıklarını söyleyerek, böylesi güzel imkanlar sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’a ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne teşekkür etti.