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Bursa'da liseli genç iletişimciler sektörün isimleriyle buluşuyor

YAŞAM 10.11.2022, 09:28
Bursa'da liseli genç iletişimciler sektörün isimleriyle buluşuyor

Bursa'da Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iletişim öğrencileri Buski Basın Tanıtım Şefi Eyüp Murat Karagül’ü ağırladı. Genç İletişimciler sordu, Karagül cevapladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşi programına Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başla, Kent Konseyi İletişim Çalışma Grubu üyeleri ile gazetecilik ve radyo televizyon alan öğrencileri katılım sağladı.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz geleceğin kameramanlarını, gazetecilerini, sinema yönetmenlerini yetiştiren okulumuzun genç iletişimci adaylarını sektörün önemli isimleriyle buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, Bursa Kent Konseyinde bulunanan İletişim Çalışma Grubu ile ortak olarak düzenledikleri etkinliğin öğrenciler içinde faydalı olmasını temenni etti.

"İletişimciler Soruyor" programının ilk konuğu olan BUSKİ Basın Tanıtım Şefi Eyüp Murat Karagül, öğrencilere geleceklerini kurgularken kendi isteklerini iyi belirlemeleri gerektiğini söyledi. "Bizler istiyoruz ki sizler nereye gitmek istiyorsunuz, ileriki hayatınızda neler yapmak isteyeceksiniz, bugün sizlerle bunu konuşmak istiyorum" diyen Karagül, "Çünkü bir iletişimci için öncelikle kendini çok iyi tanımalı. Maalesef iletişimcilerin çoğu kendini tanımıyor. Kendi konumlandırmasını doğru yapamayan hiç kimse bir yere varamaz. Öncelikle kendi konumlandırmasını doğru yapacaksınız ve kendi Swot analizinizi çıkaracaksınız. Bunu en güzel kendinize ben kimim, nereye varmak istiyorum, avantajlarım ve dezavantajlarım neler gibi soruları kendinize sormanız gerekli. Bu analizi doğru yaptıktan sonra her şey yolundaysa artık kendi kariyer planınızı çizebilirsiniz” diye konuştu.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin imkanlarına değinen Karagül, "Üniversiteye gittiğiniz de sizlerde fark edeceksiniz üniversiteler birer eğitim kurumu ve buralarda kimse size 'Gel bunu yap' demeyecektir. Bunları sizlerin demesi ve talep etmesi gerekecektir. Şu anda sektöre ve üniversiteye donanımlı bir şekilde gidebilecek imkanlara sahipsiniz. Okulun kendine ait bir haber sitesi ve profesyonel televizyon programları çekilebilecek ölçüde bir stüdyonuz bulunmakta, sizlere verilen bu imkanları en doğru şekilde kullanmaya özen göstermeli, kendinizi sürekli geliştirmelisiniz” dedi.

Program sonunda  BUSKİ Basın Tanıtım Şefi Eyüp Murat Karagül iletişim öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

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