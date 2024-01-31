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Bursa'da kurumsal yönetime sinerjik toplantı

YAŞAM 31.01.2024, 12:36
Bursa'da kurumsal yönetime sinerjik toplantı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını geliştirmek, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla şehirde güçlü bir sinerji oluşturmak amacıyla ‘Kurumsal Yönetimi Güçlendirme Toplantısı’ düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde güçlü bir sinerji oluşturmak amacıyla organize edilen ‘Kurumsal Yönetimi Güçlendirme Toplantısı’, 30’a yakın kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, kurum olarak her zaman şeffaf yönetim anlayışını benimsediklerini söyledi. Her faaliyetin ayrıntılarını gönül rahatlığı içinde kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Aka, mali verileri internet sitesinden yayınladıklarını, tüm bunlara rağmen hala iyileştirilmesi gereken konuların olduğunun bilincinde olduklarını ifade etti. Bu tür projelerle yönetim anlayışını daha da paylaşımcı yapmayı hedeflediklerini dile getiren Aka, “Eksikliklerimizi tespit etmek ve bunları ‘nasıl giderebiliriz?’ sorusunun cevabını bulmak için bir araya geldik. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kurumsal yönetimin gücünün farkındayız ve bu konuda atılacak adımların da ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz. Yönetim kalitesinin gelişimi için Kasım ayında başladığımız projemize devam ediyoruz. Projeyle, belediyemizin güçlü ve zayıf yönlerimizi tespit etmek istedik. Hem vatandaşların hem de sivil toplum kuruluşlarının, belediyenin süreçlerini izlemesi, değerlendirmesi ve geliştirmesi üzerindeki etkilerini arttırmayı hedefliyoruz. Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle hareket ederek, projemizi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Kurumsal yönetim, bizler için sadece bir idare biçimi değil, aynı zamanda bir hizmet anlayışıdır. Bu projemiz de böyle bir anlayışın ürünüdür. Sizlerin de katkılarıyla şekillenecektir. Her görüş, bu toplumun geleceğine atılmış bir işaret fişeğidir. Hep birlikte Bursa’mızı hak ettiği yerlere taşıyacağız” dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, yönetimlerin güçlendirilmesi adına bu tür buluşmaların önem taşıdığını belirtti. Farklı görüşlerin şehrin gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Orhan, kent konseyi varlığı ve çalışmalarının önemine değinerek sürdürdükleri çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Bursa’da yaşayanların söz alarak şehre katkı sunması gerektiğini anlatan Orhan, gelecek nesillere güzel bir miras bırakmak için tüm sorumluğun yöneticilere bırakılmaması gerektiğinin de altını çizdi. ARGE Danışmanlık Temsilcisi Dr. İnan İzci ise kurumsal iletişimi güçlendirmek için yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Şehrin tüm paydaşlarının yan yana gelmesiyle Bursa’nın daha güçlü olabileceğini anlatan İzci, çalışmanın 4 aylık bir sürece yayıldığını, belediye yöneticileriyle yapılan görüşmelerin ardından kent paydaşlarının da görüşlerini alacaklarını söyledi. ARGE Danışmanlık Temsilcisi Dr. Erkin Erimez ise proje kapsamında süreç içinde yapılacak çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından birebir görüşmelere geçilerek paydaşlar ile mevcut durum ve şehrin gelişimine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

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