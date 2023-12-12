Son Dakika

Bursa'da kukla ve gölge oyunu şöleni

YAŞAM 12.12.2023, 12:49
Bursa'da kukla ve gölge oyunu şöleni

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen ‘20'nci Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, Tayyare Kültür Merkezi'ndeki coşkulu açılışla başladı.BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla UNIMA Türkiye Millî Merkezi'nin sanatsal desteği ile organize edilen 20. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali'nin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, festivalin geleneksel kültürün yaşatılmasında ve gelecek nesillere aktarılmasındaki önemini vurguladı.

Dünya genelinde çocukların, çocukluklarını yaşayamadıkları bir süreçten geçildiğini belirten Yıldız, "Çocuklarımızın akranla değil, ekranla büyüdüğü bir dönemi yaşıyoruz. Ve görüyoruz ki 0- 4 yaş arası ekrana bağımlı çocuklarda otizmle ilgili belirtiler başlamış. Büyükşehir Belediyesi olarak ana kucaklarından başlayıp evde bakıma kadar hizmetlerle 7'den 70'e herkese dokunmaya çalışıyoruz. Ben hiçbir beklentileri olmayıp, sponsorluklarıyla çocuklarımıza böyle bir ortam sağladıkları için tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yıldız, çocukların rol modellerle kendilerini geliştirdiklerinin altını çizerek, toplumda göz önünde olan yönetici ve öğretmenlerin davranışlarına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Sadi Etkeser de açılışta yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları festivalinde yaklaşık 6500 çocuk ve gencimizi tiyatro ile buluşturduklarını hatırlatarak, "Şimdide Bursa Uluslararası Karagöz Kukla Gölge Oyunları Festivalimizle 11-16 Aralık tarihleri arasında tekrar birlikteyiz. Festivalimizle, gelecek nesillerimize neler kazandırıyoruz. Yarının büyükleri sanatseveri topluma yetişkin bireyler olarak hazırlamanın yanı sıra, yeni neslimize özgüven duygusu aşılıyoruz. Gözlem yoluyla öğrenmeyi ve eleştirel düşünce yeteneğini kazanmalarına da katkı sağlıyoruz. En büyük amacımız, çocuk ve gençlerimizin toplumda sağlıklı, mutlu ve inisiyatif sahibi birey olmalarına katkı sağlamak" dedi.

1993 yılından bu yana düzenlenen festivalin bu günlere ulaşmasını sağlayanlara da teşekkür eden Etkeser, "Ülkemizdeki profesyonel kukla ve gölge gruplarının yanı sıra 3 yabancı ülke ve 14 yerli ekibin katılacağı festivalimizin tamamı ücretsiz olarak çocuk ve gençlerimizle buluşacak. 39 gösteri,  3 atölye ve 1 söyleşi 1 sergi ile gerçekleşeceğimiz festivalimizdeki oyunlar, 6 gün boyunca Tayyare Kültür Merkezi, Setbaşı Şehir Kütüphanesi, Karagöz Müzesi, Down Town Eğlence Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi ve Podyum Sanat Mahal'de sahne alacak" diye konuştu.

Etkeser, festivalle binlerce çocuk ve gencin kukla ve gölge oyunları ile buluşmasına katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile ana sponsor Downtown Alışveriş ve Yaşam Merkezi yansıra Harput Holding, Keskinoğlu, Royal Termal Otel, Bursa su, Kardalen Kestane Şekerleri ve Tunçsiper okullarına da sponsorluklarından dolayı teşekkür etti.

'BURSA'NIN DEĞERLERİ UNESCO LİSTESİNDE'

Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer, festivalin önemine dikkat çekerek, bu etkinliğin Karagöz'ün UNESCO somut olmayan kültürel miraslar arasına girdiğinin altını çizdi. Özer, Bursa'nın sahip olduğu özelliklerle dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını, İznik'in de 2024'de UESCO listesine dahil olacağını hatırlattı. Özer, somut olan ve olmayan kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için bu festivallerin büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.
UNIMA Türkiye Millî Merkezi Başkanı Enis Ergün de, Cumhuriyetin 100. Yılını kutlarken, Türkiye Yüzyılı'nda geleneksel kültürel mirasın yaşatılmasında bu tür etkinlik ve festivallerin önemini vurguladı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Rizespor 15 22
9. Kasımpasa 15 21
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Sivasspor 15 18
13. Karagümrük 15 17
14. Başakşehir 15 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Boluspor 15 19
11. Manisa FK 15 18
12. Erzurumspor 15 18
13. Ümraniye 15 18
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 16 33
5. Tottenham 16 30
6. M. United 16 27
7. Newcastle 16 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Fulham 16 21
11. Brentford 16 19
12. Chelsea 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 16 13
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Girona 16 41
2. Real Madrid 16 39
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 16 34
5. Athletic Bilbao 16 29
6. Real Sociedad 16 29
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Rayo Vallecano 16 20
11. Valencia 16 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 16 16
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 16 13
18. Celta Vigo 16 10
19. Granada 16 8
20. Almeria 16 4