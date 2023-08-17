Bursa'da konforlu ulaşım için Büyükşehir sahada

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan yeni yollar açarken, diğer taraftan da mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesi’ndeki yolun 1000 metrelik kısmında kazı dolgu ve asfaltlama işlemleri yapılıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için asfalt yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bir yandan ilçe ve kent merkezlerindeki ana arterlerde trafiğin kesintiye uğramaması için gece boyu çalışan ekipler, diğer yandan da şehrin muhtelif noktalarında asfaltlama işlemlerini sürdürüyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükşehir sorumluluğunda bulunan Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesi’ndeki yolda ekipler sabahın erken saatlerinde çalışmalara start verdi.

Yolun 1000 metrelik kısmında 7 bin ton kazı dolgu ve 2000 ton asfalt kaplama çalışması yapan ekipler, ulaşımın aksamaması için de yoğun mesai harcıyor.