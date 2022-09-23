Bursa'da 'Klasik sanatlar'da eğitimler başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Klasik Sanatlar Merkezi olarak sanatseverlerin hizmetine sunulan Ressam Şefik Bursalı Sergi Salonu’nda eğitimler başladı.BURSA (İGFA) - Resimden müziğe, tiyatrodan klasik sanatlara kadar pek çok farklı alanda etkinliklerle Bursa’nın kültür sanat hayatına değer katan Büyükşehir Belediyesi, Ressam Şefik Bursalı Sergi Salonu’nu Klasik Sanatlar Merkezi olarak sanatseverlerin hizmetine sunmuştu.

İslam sanatları ile hat, tezhip, minyatür, katı, çini ve ebru gibi klasik sanatlarda dersler, alanında uzman isimlerin eğitmenliğinde başladı. Önümüzdeki eğitim dönemi boyunca ‘konunun uzmanları tarafından’ sergi, seminer ve panel gibi uygulamalar da yapılacak.

Klasik sanatlardan hat, tezhip ve minyatür dersleri, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle başladı.

Klasik Sanatlar Merkezi’nde salı günleri hat, çarşamba günleri tezhip ve perşembe günleri de minyatür dersleri veriliyor.