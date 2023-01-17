Bursa'da kitaplar bilet oldu

Yarına Şans Ver Kulübü’nün (YASAV) düzenlediği ‘Bursa’da Bir Gezek Akşamı’na katılan sanatseverler konsere bilet yerine ellerinde kitaplarla geldi. Gecede toplanan yüzlerce kitap, Yıldırım Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nun kütüphanesini oluşturacak.BURSA (İGFA) - Bursa'da sağlık, eğitim ve spor alanlarında ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek amacıyla geçen yıl kurulan YASAV, 1. yaşının ilk etkinliğinde anlamlı olduğu kadar eğlenceli bir geceye imza attı.

Bursa İpekyolu Dostluk Gezeği, Yeşil Bursa Sevgi Gezeği ve Bursa Dostluk Gezeği Dernekleri ile prodüksiyonunu Elif Neslihan Hanoğlu’nun üstlendiği Merinos AKKM’nde ‘Bursa’da Bir Gezek Akşamı’ sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Seyircinin bilet yerine okudukları kitapları getirdiği gecede toplanan yüzlerce kaynak ve eser, Yıldırım Cumhuriyet İlköğretim Okulu’na bağışlandı. Ayrıca ‘Bir Kitap Biletin Olsun’ kampanyası boyunca toplanan diğer kitaplar da Türkiye’nin dört bir yanındaki okullara gönderilecek.

650 YILLIK KÜLTÜREL MİRAS

Gecede kulüpteki ekip arkadaşlarıyla birlikte sahneye çıkan YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren, duygularını dile getirdi.

Eren, Cumhuriyet’in 100. yılında, 650 yıllık kültürel mirasına sahip çıkmaya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, bu geceden elde edilecek gelirin yine burs fonuna aktarılacağını söyledi.

Bursa’daki gezek derneklerinin yanısıra Bursa'nın Türk müziği şefleri ve TRT sanatçısı Nusret Yılmaz’ın da sahneye çıktığı gecede Türk sanat müziğinin en sevilen eserleri seslendirildi.

Konserde ayrıca YASAV üyesi Hülya Korgavuş ta eşi Ayhan Korgavuş’la romantik bir düete imza attı.

YASAV Başkanı Eren, gecenin sonunda sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür plaketleriyle hediyelerini takdim ederken, konser Uşak makamındaki Bursa türküleri ve bir gezek geleneği olan oyun havalarıyla son buldu.