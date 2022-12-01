Bursa'da Kaymakamların eşleri İnegöl'de buluştu

Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın eşi Ayşegül Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın eşi Sevinç Aktaş ve Bursa’nın tüm Kaymakamlarının eşleri, düzenlenen organizasyonda İnegöl’de buluştu. Oylat ve Kent Müzesi başta olmak üzere şehrin değerleri tanıtıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın mülki amirlerinin eşleri, İnegöl’de bir araya geldi. Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın eşi Ayşegül Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın eşi Sevinç Aktaş ile Bursa’nın tüm ilçelerinin Kaymakamlarının eşleri, İnegöl’de bir araya geldi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan’ın eşi Sermin Bilgin Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın eşi Binnur Taban’ın eşlik ettiği konuklar, İnegöl’ün değerlerini yerinde görüp inceleme fırsatı buldu.

Şehir tanıtımının yapıldığı ziyarette, ilk olarak İnegöl’ün dışa açılan kapısı olan İnegöl Kent Müzesi ile İnegöl Mobilya Ağaç Sanayi Müzesi gezildi. Türkiye’nin ilk İlçe Kent Müzesi olma özelliğini taşıyan İnegöl Kent Müzesinde adeta İnegöl’ün geçmişinde yolculuğa çıkan konuklar, konsepte ve içeriğe hayran kaldı.

Aynı zamanda İnegöl Mobilya Ağaç Sanayi Müzesinde de İnegöl Mobilyasının dünden bugüne yolculuğuna şahitlik edildi.

Müzelerin ziyaretinin ardından misafirlere; İshakpaşa Külliyesi, Bedesten ve Beylik Hanı gezdirildi. Tarihe şahitlik eden şehir İnegöl’ün tarihi değerlerine de ilgi büyük oldu. Oylat’ta hem otelleri hem de pazarı gezen misafirler, bölgenin doğasına hayran kaldı.