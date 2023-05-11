Bursa'da karnaval tadında festival!

Melek Kadınlar Platformu Başkanı ve tanınmış iş kadını Esra İlknur Tekmen ile girişimci iş kadını Seviye Düvencioğlu'nun Podyum Park'ta gerçekleştirdiği Esfest Bahar Alışveriş Festivali renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz haftasonu üç gün boyunca süren ve hıdrellez kutlamalarıyla birleşen Esfest Bahar Alışveriş Festivali, Bursalılardan büyük ilgi gördü.

Bursalı influencer Esra İlknur Tekmen ve iş kadını Seviye Düvencioğlu'nun birlikte organize ettiği festival, üç gün boyunca binlerce Bursalı'yı ağırladı.

Gün boyu etkinliklerin bitmediği festival kapsamında bando takımı şarkılarıyla Bursalıları eğlendirirken, roman dansçılar ise hıdrellez coşkusunu festival alanına taşıdı. Üç gün boyunca unutulmaz bir etkinliğe imza atmanın haklı gurunun yaşadıklarını söyleyen Esra İlknur Tekmen, yakında Bursalıları yeni sürprizlerin beklediğini dile getirdi.