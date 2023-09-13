Bursa'da Karacabeyliler yeni semt pazarından memnun

Bursa'nın Karacabey ilçesine kazandırılan yeni semt pazarı, vatandaşların memnuniyetiyle karşılandı.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi tarafından Ortaokul Caddesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkının yanında kurulan yeni Semt Pazarını ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Özkan, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Hem esnaf hem bölge halkı kendilerine sağlanan bu imkandan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sırabademler Mahallesine kazandırılan yeni pazar ziyaretinde, esnaf ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Başkan Özkan, “Esnaf memnun, vatandaş memnun. Vatandaşlarımızın da desteğiyle hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz” dedi. Sırabademler, Gazi, Yeni ve Canbolu mahallelerine hitap edecek yeni semt pazarının, vatandaşların meyve, sebze, tuhafiye, ayakkabı gibi ihtiyaçlarına yanıt vereceğini belirten Özkan, ayrıca pazar ile beraber bölgedeki trafiğin de önemli ölçüde rahatlayacağına değindi.

Başkan Özkan, Karacabey genelinde sorun teşkil eden konuları el birliğiyle bir bir çözmeye devam edeceklerini ifade ederek, pazar ziyaretinde esnaf ve vatandaşların talepleriyle de yakından ilgilendi.