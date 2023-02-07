Bursa'da İYİ Parti'nin yardım tırı yola çıktı

Türkiye'nin 10 şehrini yerle bir ederek hayatı durduran deprem felaketi için seferber olan İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, felaket bölgesinde yardım TIR’ı ve 40 kişilik Arama Kurtarma Ekibi gönderdi.BURSA (İGFA) - Gelmiş geçmiş en büyük felaketlerden birinin yaşandığı Türkiye'de acı ve üzüntünün çok büyük olduğunu söyleyen İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, kış kıyamette ortada kalan ve adeta ölüm kalım mücadelesi veren acil ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için gün birlik günü, gün dayanışma günü olduğunu söyledi.

"Her türlü maddi manevi fedakarlığı göstererek onları bir şekilde yeniden hayata tutundurmak zorundayız" diyen Başkan Hasanoğlu, "İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı olarak yaptığımız yardım çağrısı, Bursa’nın 17 ilçesinde birden büyük karşılık buldu. Tüm ilçe başkanlıklarımızın da aktif biçimde katılımıyla gerçekleşen çalışmalarımız sonunda, dayanaklı temel gıda maddeleri ve barınma için gerekli olan malzemeleri de içeren ihtiyaç malzemeleriyle yüklü ilk yardım TIR’ımız yola çıktı” diye konuştu.