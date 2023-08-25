Bursa'da itfaiye personeline 'ileri sürüş' eğitimi
Bursa’da halkın can ve mal güvenliğinin korunmasında hayati bir görev üstlenen itfaiye teşkilatı, ekip ve ekipman destekleriyle sürekli güçlenirken, hizmet içi eğitimlerle personeli de daha donanımlı hale getiriyor. Yangına müdahalede zamanla yarışan itfaiye personeline, ‘İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitici Eğitimi’ verildi.BURSA (İGFA) - Kurum içi eğitimlere önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar için 7/24 görevde olan itfaiyecileri eğitim çalışmalarıyla daha donanımlı hale getiriyor.
Bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği ve Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğiyle itfaiye personeline yönelik “İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitici Eğitimi'' verildi.
Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda görevli askeri personel tarafından itfaiye personeline güvenli ve defansif sürüş eğitimi, anti skid eğitimi, ileri sürüş eğitimi, ekonomik sürüş eğitimi, uykusuzluk ve yorgunluk farkındalığı eğitimi gibi konular teorik ve uygulamalı şekilde gösterildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|4
|3. Sivasspor
|2
|4
|4. Alanyaspor
|2
|4
|5. Galatasaray
|2
|4
|6. A.Demirspor
|2
|4
|7. Kasımpasa
|2
|4
|8. Beşiktaş
|2
|4
|9. Karagümrük
|2
|3
|10. Trabzonspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Antalyaspor
|2
|1
|16. Rizespor
|2
|1
|17. Samsunspor
|2
|1
|18. Pendikspor
|2
|1
|19. Gaziantep FK
|2
|0
|20. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|2
|6
|2. Şanlıurfaspor
|2
|6
|3. Manisa FK
|2
|4
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Bodrumspor
|2
|4
|6. Sakaryaspor
|2
|4
|7. Adanaspor
|2
|3
|8. Çorum Belediyespor
|2
|3
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Altay
|2
|3
|11. Bandırmaspor
|2
|2
|12. Erzurumspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Kocaelispor
|2
|0
|18. Tuzlaspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Brighton
|2
|6
|2. M.City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Brentford
|2
|4
|5. Liverpool
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. West Ham United
|2
|4
|8. Newcastle
|2
|3
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Crystal Palace
|2
|3
|12. M. United
|2
|3
|13. Fulham
|2
|3
|14. Bournemouth
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. Sheffield United
|2
|0
|17. Luton Town
|1
|0
|18. Burnley
|1
|0
|19. Wolves
|2
|0
|20. Everton
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|2
|6
|2. Rayo Vallecano
|2
|6
|3. Valencia
|2
|6
|4. Girona
|2
|4
|5. Atletico Madrid
|2
|4
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Real Betis
|2
|4
|8. Deportivo Alaves
|2
|3
|9. Athletic Bilbao
|2
|3
|10. Osasuna
|2
|3
|11. Villarreal
|2
|3
|12. Cadiz
|2
|3
|13. Real Sociedad
|2
|2
|14. Las Palmas
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Getafe
|2
|1
|18. Sevilla
|2
|0
|19. Almeria
|2
|0
|20. Granada
|2
|0