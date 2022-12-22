Bursa'da istihdama Osmangazi desteği

Osmangazi Belediyesi’nin BTSO ve İş-Kur işbirliğinde istihdama yönelik geliştirdiği Osmangazi İstihdam Merkezi projesi, işsizler için iş kapısı oluyor. Günlük ortalama 50 kişinin müracaat ettiği merkez, her ay yaklaşık 40 kişiyi iş sahibi yaparak istihdama ciddi katkı sağlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Altıparmak’taki hizmet binasında faaliyet gösteren merkezde, Osmangazi Belediyesi’nin yanı sıra İş-Kur ve BTSO’dan da birer görevli bulunuyor. 4 personelin görev yaptığı istihdam merkezi, hafta içi 08:30-17:30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Osmangazi Belediyesi’nin istihdama yönelik en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Kariyer İstihdam Merkezi OKİM’den sonra, iş arayan vatandaşlar ile işveren arasında aracısız bir köprü vazifesi gören bu projenin, paydaşları ile birlikte istihdama doğrudan katkı sağladığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “BTSO ve İş-Kur işbirliğinde faaliyet gösteren istihdam merkezimiz, İş-Kur’un bir şubesi gibi çalışıyor. Tüm başvurular resmi olarak kayıt altına alınıyor. Osmangazi İstihdam Merkezi’nde görev yapan arkadaşlarımız, haftanın 4 günü firmaları ziyaret ederek personel ihtiyaçlarını öğreniyor. Daha sonra da, istihdam merkezimize müracaat eden vatandaşlardan, işe uygunluk derecesine göre firmalara yönlendirmeler yapıyor. Şartları uygun olan vatandaşlarımız, doğrudan iş başı yaparak çalışma hayatına başlıyor” dedi.

Yapılan iş yeri ziyaretlerinde, devletin firmalara yönelik destek programları hakkında bilgilendirmeler de yapıldığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Açmış olduğumuz istihdam merkezinde görev yapan arkadaşlarımız, İş-Kur ve BTSO personeli ile birlikte firmaları ziyaret ederek, personel ihtiyaçlarını öğrenme dışında, firmalara yönelik devletimizin sağladığı bazı destek ve eğitim programları hakkında bilgilendirmeler de yapıyor. Bu sayede bazı firmalar, personel ihtiyacını karşılamak için merkezimizle doğrudan irtibata geçiyor. Şartları uygun olan vatandaşlarımız da bu firmalarda istihdam ediliyor” diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi’nin 2014 yılında kurulan OKİM ile istihdama yönelik hizmet vermeye başladığını ifade eden Başkan Dündar, “Geçen 8 yıllık süreçte doğrudan istihdamın yanında, işsiz vatandaşlarımıza yönelik iş garantili mesleki eğitimler de verdik. İşsizlikle mücadele kapsamında yürüttüğümüz bu çalışmalar, 2022 yılı Ağustos ayından itibaren Osmangazi İstihdam Merkezi adı altında Osmangazi Belediyesi, BTSO ve İş-Kur ortaklığında yürütülmeye başlandı. Geçen 4 aylık süre içerisinde istihdam merkezimize 2 bin 327 iş başvurusu yapıldı. Bunlardan 150’si doğrudan istihdam edilirken, 1.035 kişi de firmalara yönlendirildi. Ayrıca, arkadaşlarımız 4 aylık süre içerisinde 250 firmayı ziyaret ederek veri alışverişinde bulundu” ifadelerini kullandı.

Bu arada Osmangazi İstihdam Merkezi’ne gelerek iş için form dolduran vatandaşlar, sunulan bu hizmetten son derece memnun olduklarını belirtti.