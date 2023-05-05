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Bursa'da ipliğin iğne ile aşkı görücüye çıktı

YAŞAM 05.05.2023, 15:23
Bursa'da ipliğin iğne ile aşkı görücüye çıktı

Sadece renkli ipliklerin bir araya gelmesiyle oluşan motiflerin ötesinde, Anadolu kadınının emeğinin, sevgisinin, sabrının ve yüreklerindeki güzelliklerin sanatsal ifadesi olan iğne oyaları, Bursa’daki uluslararası festivalde vitrine çıktı.BURSA (İGFA) - Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında restorasyonlarla ecdat emanetlerini ihya eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan somut olmayan kültürel mirası da gelecek kuşaklara aktarıyor.

Bu çalışmalar kapsamında anavatanı Türkiye olan iğne oyasını tüm dünyaya tanıtmak ve korunmasını desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Uluslararası İpek İğne Oyası Festivali’nin üçüncüsü yoğun bir katılımla yapıldı. Merinos Tekstil Müzesi’nde yapılan festivale büyük ilgi gösteren Japonlar da tasarım yarışmasında birbirinden güzel 57 eserle stantlarda yerlerini aldı.

Festivalin açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer, Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Tezcan, Oya araştırmacısı ve koleksiyoner Emine Semra Erkan, Japon koleksiyoner Ikumi Nonaka ve koleksiyoner İbrahim Koca’dan oluşan jüri üyelerinin de katıldığı törenle yapıldı.

BENZERSİZ BİR EL SANATI

Festivalin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iğne oyası sanatının çok beğenilmesine karşın yapımı az bilinen, benzersiz bir Türk el sanatı olduğunu söyledi. Anadolu insanının el emeğiyle yaptığı eserlerin her birinin mesajı olduğunu belirten Başkan Aktaş, ipek iğne oyalarının da taşıdıkları mesajlarla sessiz bir iletişim aracı olduğuna dikkat çekti. Başkan Aktaş, “İğne oyası, şölendir, düğündür, mirastır, kültürdür, gelenektir. Duygularını yazmalarına nakşeden Anadolu kadınının maharetli ellerinden doğan rengârenk iğne oyaları; biriciktir, naiftir, hislidir. Papatya, karanfil, hanımeli, gül, menekşe, yıldız gibi iğne ile ipliğin coşkusu, heyecanı, hüznüdür. Anadolu’da insanlar sustuklarında; susmak zorunda kaldıklarında onların yerine seçtikleri renkler ve motifler dile gelmiş; yeşil muradı, mavi umudu, beyaz mutluluğu, siyah matemi anlatırken mor sümbüllü oya, gönlüne aşk ateşi düşenleri, ümitsiz aşka düşüp gönül acısı çekenleri ifade etmiştir. İpek iğne oyası sanatına çağdaş boyutlar kazandırarak günlük yaşantımızdaki kullanımını artırmak ve geleceğe aktarmak amacıyla yeni fikirler bulmak için geleneksel hâle getirdiğimiz 3. Uluslararası İpek İğne Oyası Festivali’nin çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca ‘çiçeklerin düğünü’ başlıklı ipek iğne oyası sergisini de fuar vesilesiyle ziyaret edebilirsiniz. 7 Mayıs’a kadar devam edecek 3. Uluslararası İpek İğne Oyası Festivali’mizin hayırlı olmasını diliyorum. Bütün sanatçılara, tasarımcılara ve misafirlere katılımları için teşekkür ediyor, emek verenleri kutluyorum’’ diye konuştu.

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