Son Dakika

Bursa'da 'İpek Şehir' öyküleri belli oldu

YAŞAM 18.10.2022, 17:44
Bursa'da 'İpek Şehir' öyküleri belli oldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İpek Şehir Öykü Yarışması’nın kazananları belirlendi. Türkiye genelinden 601 öykünün katıldığı yarışmada; ‘Zaman İkiye Bölündü’ adlı öyküsü ile birinci olan Esra Kahya, 8 bin TL para ödülü almaya hak kazandı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle bu temaya yönelik birbirinden farklı kültürel etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlendiği İpek Şehir Öykü Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden toplam 601 kişinin katıldığı yarışmadan tüm eserler; Yıldız Ramazanoğlu, Prof. Dr. Ebru Burcu Yılmaz, Necip Tosun, Mustafa Başpınar ve Mehmet Kahraman'dan oluşan seçici kurul tarafından titizlikle değerlendirildi.

Yarışmada, Esra Kahya ‘Zaman İkiye Bölündü’ adlı öyküsü ile birinci, Raziye Nursultan Taş ‘Mezar Yeri’ adlı öyküsü ile ikinci ve Cansu Çetin de ‘Herşeye Rağmen Kalanlar Derneği’ öyküsü ile üçüncü oldu. Aleyna Nur Yaz ‘Kuru Fasulye’ adlı öyküsüyle ve Ahmet Cengil de ‘Hayır’ adlı öyküsüyle mansiyona değer görüldü.

Yarışmanın birincisi 8 bin, ikincisi 6 bin ve üçüncüsü de 4 bin TL para ödülü almaya hak kazandı. Mansiyona değer görülen eserlerin sahipleri de 1000’er TL’lik teşvik ödülünün sahibi oldu.

Yorumlar (0)
18
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ekim 2022
İmsak 05:47
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:56
Akşam 18:27
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 9 14
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3