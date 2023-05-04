Bursa'da ipek halı ve kumaş el dokuma kursları başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü’ne bağlı BUSMEK, Bursa’nın değerlerinden coğrafi işaretli Bursa İpeği için çalışmalarını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) desteği ile hayata geçirilen "İpek Şehri Bursa: Kırsal Kalkınma Projesi" için çalışmalar devam ediyor.

2015-2016 döneminde “Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor” projesi kapsamında, “Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi”nin açılmasıyla başlayan süreçte Bursa İpeği’nin yurt içi ve yurt dışında çeşitli fuar ve organizasyonlarda tanıtımlarını yapıldı. BUSMEK tarafından şimdi de özellikle dağ yöresine katma değer sağlamak ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla “İpek El Dokumacılığı” ve “Hereke İpek Halı Dokuma” kursları açılıyor.

Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi, Büyükorhan ilçesi; Kınık, Sarnıç ve Karaağız Mahalleleri ile Keles ilçesi; Sorgun Mahallesi’nde, İznik Derbent Mahallesi’nde açılacak kurslar sayesinde kadınların ipek halı ve kumaş dokumayı öğrenerek, sosyal ve ekonomik açıdan yaşam kaliteleri yükselmiş olacak.

Proje kapsamında ‘Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ve İznik ilçelerindeki kadınların mesleki eğitimden geçip kalifiye olarak tekrar üretim süreci içerisinde yer almalarına katkı sağlanıp, kadın kursiyerlerin aktif işgücüne katılımlarını sağlanacak ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin artırılmasına katkı verilecek.

“İpek El Dokumacılığı” ve “Hereke İpek Halı Dokuma” kurslarına katılmak isteyen kişiler, busmek.bursa.bel.tr internet adresindeki online başvuru kısmından ön kayıt yaptırabilecekler.