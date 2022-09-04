Bursa'da İnegöllü doğaseverler şehitler anısına yürüdü

Bursa'da İnegöl Belediyesi tarafından 6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında kurtuluş mücadelesinin verildiği dönemde en kanlı çatışmaların yaşandığı ve onlarca şehidin verildiği Mustafatepe’den Halhalca Şehitliğine halk yürüyüşü ve kros yarışması düzenlendi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında kurtuluş mücadelesinin en kanlı çatışmalarının yaşandığı Halhalca bölgesinde etkinlik düzenlendi.

Yunanlıların İnegöl’ü işgali sırasında ele geçirdiği ve İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşu sonrası 9 Eylül’de yeniden kurtarılan Mustafatepe’den Halhalca Şehitliğine kadar olan 4 km’lik mesafede vatandaşların katılımıyla halk Yürüyüşü ve kros yarışması gerçekleştirildi.

MUSTAFATEPE’DEN HALHALCA ŞEHİTLİĞİNE YÜRÜDÜLER

İnegöl Belediyesi de en kanlı çatışmaların yaşandığı bu bölgenin önemine dikkat çekmek, şehitlerimizi bir kez daha yad etmek ve kahraman milletimizin zaferini kutlarken mazide yaşananları vatandaşların en azından gözünde canlandırabilmesi adına sabah erken saatlerde gerçekleştirilen etkinlikte, Mustafatepe’ye götürülen sporcular ve vatandaşlara, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa da eşlik etti.

4 km’lik parkurda Mustafatepe Anıtı önünden Rıdvan Kocaağa’nın start düdüğü ile önce kros yarışması başladı. Ardından halk yürüyüşü başladı. Kros yarışması ve halk yürüyüşü Halhalca Şehitliğinde sona erdi. Burada ikramlar yapılıp mini bir tören gerçekleştirildi. Kros yarışmacılarına madalyaları verildi.

Aynı zamanda Halhalca Şehitliğine karanfil bırakıldı.