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Bursa'da İnegöl’e değer katan projeler

YAŞAM 06.12.2023, 15:47
Bursa'da İnegöl’e değer katan projeler

Alper Taban yönetiminde İnegöl Belediyesi’nin 5 yılda gerçekleştirdiği projeler geleceğin modern İnegöl’ünün temellerini oluştururken, aynı zamanda şehre de değer kattı. Vizyon projeler pek çok bölgeye değer kazandırdı.BURSA (İGFA) -  İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın 2019 yılında göreve gelmesinin ardından geride kalan sürede şehirde hayat bulan projeler, İnegöl’ün değerine değer kattı.

Müteşebbis ruha sahip insanıyla sanayisi, bereketli toprakları ile tarımı, tarihi değerleri ve Oylat Kaplıcalarıyla turizmi bilinen değerleri olan İnegöl, 5 yılda yapılan vizyon projelerle kentleşme adına da bu noktada ciddi mesafe katetti. Geleceğin modern kentinin temellerinin atıldığı süreçte, Başkan Alper Taban’ın seçim beyannamesinde yer alan projelerin yüzde 84’ünü gerçekleştirmesi büyük etken oldu. Merkezde, kırsalda, tarımda, sanayide, şehirleşmede, dijital değişim ve dönüşüm hamlelerinde, sosyal belediyecilik noktasında ve daha pek çok alanda yapılan yatırımlar, meyvesini vermeye başladı.

İNEGÖL ÇOK MERKEZLİ KENT HÜVİYETİNE ERİŞTİ

Yapılan projeler genel çerçeveden bakıldığında şehre değer katarken, şehir içerisinde de aynı zamanda bölgelerin değerini arttırdı. Şehri geleceğe taşıyan projelerle İnegöl tek merkezli şehir hüviyetinden çok merkezli kent olgusuna evrildi. Büyüyen ve gelişen İnegöl mevcut şehir merkezinin yanında; Mesudiye, Alanyurt bölgesi, Yeni İnegöl bölgesi ve yeni Hükümet Konağının yükseldiği şehrin batı noktasıyla çok merkezli bir kent olma yolunda ilerliyor. Merkezlerin artmasıyla merkez yoğunluğunun da bölüneceği İnegöl’de, şehrin büyüme ve gelişimi eşit şekilde paylaştırılarak yoğunluk dağıtılmış olacak. Bu sayede daha ferah ve planlı bir kent ortaya çıkacak.

Şehir merkezinde İnegöl Belediyesi’nin iki önemli projesi ile örnek bir kent meydanı oluşuyor. Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı ile Merkez Park, ana merkezin simgesi olacak. Ayrıca merkezde dönem içerisinde hayata geçirilen projelerle yeni yeni cazibe alanları oluşturuldu. 5 yılda İnegöl’de; 43 yeni koruluk alan, 3000 araçlık mahalle otoparkı, 50 güvenli park, 10 yeni semt sahası, Ertuğrulgazi Caddesi prestij cadde uygulaması, Cerrah ve Cumhuriyet Mahallesi spor sahaları gibi projelerle yeni çekim noktaları oluşturuldu. Bu alanlar merkezin içerisinde birer merkez olarak ortaya çıktı. Bu noktada planlanan Turgutalp Mahallesi Yerinde Kentsel Dönüşüm projesi de İnegöl’ün geleceğine atılacak önemli bir adım olacak. Bu bölge şehirde yeni bir cazibe merkezi oluşacak. Yine şehrin batısında yeni Hükümet Konağının yükseldiği bölge de İnegöl’ün merkezlerinden biri olacak.

HER BİR ADIMDA İNEGÖL DEĞERLENİYOR

Yapılan her proje İnegöl’ün bir noktasında değer katarken, son dönemde bu değer artışlarının etkisi de hissedilmeye başlandı. Mesudiye Mahallesinde şehrin ilk kapsamlı dere ıslahı projesi olan Kanal İnegöl, adeta bir cazibe merkezine dönüştü. Bu bölgede sosyal alan açığını kapatan proje, çevredeki konut ve iş yerlerinin değerine değer kattı. Öyle ki ilan sitelerinde konut ve iş yerleriyle ilgili “Kanal İnegöl yakınında”, “Kanal İnegöl manzaralı” ibareleri görülmeye başlandı. Yeni stadyumun da bu bölgede yükseleceğinin açıklanması ile Mesudiye Mahallesi kentin yeni merkezlerinden biri olma yolunda önemli bir ivme kazandı. Şehrin kuzeyinde ise özellikle Alanyurt bölgesine değer katan; Bursa’nın en büyük Millet Bahçesi ve Hamzabey Barajı lokasyonunda yükselen Ada Park hayat buluyor. Henüz yapım aşamasındaki iki proje, şimdiden bölgeyi vatandaşların nezdinde cazip kılar hale geldi.

İnegöl’ün en önemli gelişim alanı, Bursa-Ankara karayolunun kuzeyinde kalan Yeni İnegöl bölgesi. Burada yapılan planlamalar neticesinde özellikle son dönemde hayata geçirilen yatırımlarla bölgede her gün yeni konutlar yükselmeye başladı. Yeni İnegöl’ün oluşumunda en büyük katkıyı ise toplu konut projeleri sağladı. Başkan Taban’ın girişimleriyle Bursa’nın en büyük toplu konut hamlesine dönüşen İnegöl 3. Etap TOKİ Konutları ve TOKİ Başkanlığınca projeleri kabul edilen 4. Etap TOKİ projesi ile Yeni İnegöl’ün gelişimi hızlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Baykoca Mahallesinde yapımını tamamladığı İnegölspor Tesisleri de bölgenin cazibesini arttırdı.

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