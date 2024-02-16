Bursa'da İnegöl kırsalı ile bütün olarak gelişiyor

Eymir ve Süpürtü kırsal mahallelerini ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, geride kalan 5 yılda tarıma ve kırsal mahallelere ciddi yatırımlar yapıldığını hatırlatarak; “İnegöl merkeziyle, kırsalıyla, sanayisiyle, tarımıyla bir bütün olarak gelişiyor. Her yere eşit hizmet anlayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı ve AK Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Alper Taban, parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle birlikte seçim çalışmaları kapsamında Eymir ve Süpürtü kırsal mahallelerini ziyaret etti.

Her iki mahallede de vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Taban, mahalle sakinleriyle sohbet edip bugüne kadar yapılanları ve yeni dönemde Eymir ile Süpürtü’ye dair planlamaları konuştu.

MERKEZE DE KIRSALA DA EŞİT HİZMET

Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyetin ilk durağı Eymir Mahallesi oldu.

Yaklaşık 1 saat süren buluşmanın ardından Süpürtü Mahallesi'ne geçildi. Her iki ziyarette de İnegöl Belediyesi’nin yatırımları ve özellikle tarıma yönelik çalışmalarını anlatan Başkan Taban, “2019 yılında devraldığımız hizmet bayrağını bugüne kadar başarıyla taşıdığına inandıklarını belirtti.

"5 yıl önce de buraları, sizleri ziyaret edip neler yapabiliriz, beklentiniz nedir diye konuşmuştuk" diyen Başkan Taban, "Çok şükür bu süreçte yapılabilecek tüm talepleri yerine getirmeye çalıştık. 116 mahallemizin tamamında, merkez kırsal ayrımı yapmadan hizmet ürettik. İnegöl merkeziyle, kırsalıyla, sanayisiyle, tarımıyla bir bütün olarak gelişiyor. Bunun farkındayız. Bu yükselişi ve gelişimi arttırarak sürdürmek adına da bizler her yere eşit hizmet anlayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Merkezin konforunu kırsala taşımak gibi bir mottomuz var. Bugüne kadar yapılanlarla niyetimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Gelecek 5 yıl için de yine köylerimizden, mahallelerimizden başlayarak İnegöl’ü ileriye taşıyacak plan ve projelerimiz hazır” diye konuştu.

ŞİMDİ ÇITAYI DAHA YUKARILARA TAŞIMA ZAMANI

Kırsal mahallelere ve tarıma yönelik çalışmalardan da söz eden Başkan Taban, gelişimi şehturin her bölgesine yaydıklarını belirterek, "Merkez kırsal ayrımı yapmadan hizmet ürettik. Bunun neticesinde 2019’dan bu yana; 20 kırsal mahallede meydan düzenlemesi, 22 kırsal mahallede Mahalle Konağı restorasyonu, parke taş kaplama çalışmaları yaptık. 22 kırsal mahallemiz bu süreçte doğalgaza kavuştu. Hamamlı ve Çeltikçi mahallerimizde Tarım Kitaphaneleri oluşturduk, bunların sayılarını arttıracağız. Daha güçlü bir tarım şehri hayaliyle İnegöl Tarım Modelini oluşturarak bu noktada çalışmalar yaptık. Üreten Çiftçiler Kooperatifini kurduk, şehrimize Soğuk Hava Deposu kazandırdık, Özündenkuru Meyve Kurutma Tesisini hayata geçirdik, Ücretsiz Toprak Analizi uygulamasını başlattık, Tarımda İnsansız Hava Araçlarıyla zirai ilaçlama (ZİHA) dönemini başlattık, yeni ürün ekilişleri desteği verdik, taş toplama aracı ve Küçükbaş Hayvan Yıkama Havuzu alarak üreticilerimizin hizmetine sunduk, Küçükbaş Hayvancılık Festivalleri düzenledik, ücretsiz fide destekleri verdik, Ceviz Soyma Makinesi, Arı kovanı dağıtımları, Sulama Göletleri yapımına destek, Kestane Eğitim Bahçesi uygulaması, Tarım Kitaphaneleri, Çiftçi eğitim seminerleri, Tarım fuarı gezileri ve daha pek çok çalışmayı ortaya koyduk. Şimdi daha iyilerini yapma zamanı. İnşallah gelecek 5 yılda çıtayı çok daha yukarılara taşıyacağız" diye konuştu.