Bursa'da İnegöl Belediyesi öğretmenlerini unutmadı

Bursa'da İnegöl ilçesinde Belediye Başkanı Alper Taban, yerel belediye bünyesinde farklı birimlerde görev yapan 84 öğretmenle öğle yemeğinde bir araya geldi.BURSA (İGFA) -Bursa'nın İnegöl ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen buluşmada, bu özel gün anısına pasta kesimi ve hediye takdimleri de gerçekleştirildi.



İnegöl Belediyesi’nin; İNESMEK kurslarında, Spor İşleri Müdürlüğünün spor okullarında, Gençlik Merkezinin sanat kurslarında, Beşinci Mevsim Kreşinde ve Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde görev yapan 84 öğretmen için Gastro İnegöl’de kutlama programı düzenlendi.

Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla yapılan kutlamada, öğretmenler günü programı Gastro İnegöl’ün eşsiz lezzetleriyle tatlandı.

Yemek sonrası İnegöl Belediyesi öğretmenlerine hitaben kısa bir selamlama konuşması yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Ortak paydamız İnegöl. Şahsımda da dahil olmak üzere şehrimize, bu şehirde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Sizlere sağlıklı ömürler diliyor nice 24 Kasımlara erişmenizi temenni ediyorum” dedi.