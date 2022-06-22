Bursa'da huzurevinde yaşayan babalar 'Gençlik Kampı'nda buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Bursa’daki dört huzurevinde yaşamlarını sürdüren büyüklerimizle biraraya gelindi.BURSA (İGFA) - Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin Altıntaş Mahallesi’nde bulunan gençlik kampında ‘Babalar Günü’ dolayısıyla gerçekleştirilen organizasyona katılan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, gönüllerince bir gün yaşayan babaların mutluluğuna ortak oldu.

Etkinliğe AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkan Yardımcıları ve il yöneticileri ile AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast, yönetim kurulu üyeleri ve ilgili kurumların temsilcileri de katıldı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'da hizmet veren dört huzurevinde kalan 70'i aşkın büyüğümüzle birlikte bugünü yaşamak istediklerini belirterek, kendilerinin tecrübelerinden faydalanma imkânı bulduklarını anlattı. İl başkanlığı görevini üstlendiği andan itibaren de babalık duygusunun üzerine yüklediğine benzer sorumluluk duygusunu hissettiğini ifade eden Başkan Gürkan, "Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, Bursa teşkilatımızın her bir bireyine karşı ve en önemlisi de Bursa'da yaşayan tüm hemşehrilerimize karşı büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çalışıyoruz. Çok şükür ki Bursamız ve ülkemiz bizlere karşı olan güvenini sandıklara yansıtıyor” diye konuştu.