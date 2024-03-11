Bursa'da hekimlerden beyaz önlüklü konser

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı Haftası münasebetiyle düzenlenen konserde beyaz önlükleriyle sahne alan hekimler, sanat güneşi Zeki Müren’in eserlerini büyük bir başarıyla seslendirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakyapı İnşaat, Nev Sağlık Grubu, Özel Hayat Hastanesi ve İskender İskenderoğlu’nun destekleriyle 14 Mart Tıp Bayramı Haftası münasebetiyle düzenlenen ‘Hekimler Söylüyor’ konseri, Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Beyaz önlükleriyle sahne alan hekimler, sanat güneşi Zeki Müren’in eserlerini solo ve koro halinde seslendirdi.

Proje koordinatörlüğünü Dr. Özlem Kaya’nın üstlendiği konserin koro şefliğini ise Nazire Savran yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından Bursa’ya gelen müziğe gönül vermiş hekimler, performanslarıyla programa ilgi gösteren sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konserin sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız tarafından Koro Şefi Nazire Savran’a çiçek takdim edildi.