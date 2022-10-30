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Bursa'da hastane sınıflarında Cumhuriyet coşkusu

YAŞAM 30.10.2022, 10:14
Bursa'da hastane sınıflarında Cumhuriyet coşkusu

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde uygulamaya konulan “Öğretmenim Elimi Tut Projesi” kapsamında hastane sınıflarında Cumhuriyet Bayramı kutlaması gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - “Öğretmenim Elimi Tut Projesi” kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi Emir Koop İlkokulu,  Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Turgay Ciner İlkokulu ve Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi Rotary İlkokulu hastane sınıflarında Cumhuriyet Bayramı kutlaması gerçekleştirildi.

Hastane sınıflarında gerçekleştirilen  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine Nilüfer İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekci, Yıldırım İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Bursa İl MEM Ar-Ge birimi öğretmenleri, okulların idarecileri, hastane yönetimi ve hastane sınıfı öğretmenleri ile tedavi altında olan çocuklar ve aileleri katıldı.

Hastanede uzun süre tedavi gören çocuk hastaları, ebeveynlerini ve kardeşlerini, hastanede ve evde eğitim verecek öğretmenleri, evde eğitim alan çocuk hastaları kapsayan “Öğretmenim Elimi Tut!” projesiyle, Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kamu hastanelerinde uzun süreli tedavi nedeniyle yatan çocukların eğitim şartlarının iyileştirilmesi; eğitim içeriklerinin geliştirilerek  hastane sınıfı öğretmenlerinin açılacak hizmet içi eğitimlerle yetiştirilmesi ve ailelerin eğitim düzeyi artırılarak çocukların psikososyal iyilik durumlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Projeyle ayrıca tedavisi evde devam eden ve evde eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim içeriklerinin geliştirilmesi amacıyla kamu hastanelerinde açık olan hastane sınıflarının geliştirilmesini ve hastane sınıfı olmayan kamu hastanelerinde sınıf açılması amaçlanıyor.

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