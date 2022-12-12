Bursa'da Halkla İlişkiler öğrencilerinden şiddete tepki

Bursa'da Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler öğrencileri kadına şiddete dikkat çekmeyi amaçlayan proje kapsamında alanında uzman ressam Tülay Korkudan, Funda Ay ve Leyla Başlı ile çalışan Halkla İlişkiler alanı “şiddetin etkilerini sanat yok eder” diyerek şiddet mağduru kadınlar için resim yaptılar.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler öğrencileri, "Şiddetin ateşini sanat söndürür" diyerek, tuvallere resimleri şiddet mağduru kadınlar için yaptılar.

Kadına şiddet konusunda sosyal bilinç oluşturmayı hedefleyen resim sergisine Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüsamettin Kaplan, Limak Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce ile Milli Eğitim camiasından birçok isim katılım sağladı.

Tayyare Kültür Merkezinde yapılan resim sergisi için proje koordinatör öğretmenleri Ayşenur Aksu ve Alim Ataş yaptı. Çalışmalara kadına şiddetin ülkemizde yaşanan istatistiklerini anlatan brief çekimleri ile başladıklarını belirten öğretmenler, "Öğrencilerimiz ve ressamlarımızı bir araya getirerek önce “sanatın iyileştirici gücü” üzerinde söyleşi yaptık ardından şiddetin etkilerini yok etmeye yönelik atölyemizde resimler yaptık. “Ağaç yaşken eğilir dedik” ve öğrencilerimizde sosyal farkındalık yaratmaya çalıştık” dedi.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz ise, günümüzde kadına şiddet konusunun çokça tartışılan ancak bir türlü çözüme kavuşturulamayan kanayan bir olgu olduğunu belirterek, "Şiddeti kınamak da şiddetin varlığını kabul etsek de kadına yönelik şiddet maalesef ki artarak devam ediyor. Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak her yıl toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda sosyal sorumluluk projeleri yapmaya çalışıyoruz. Bu sene kadına yönelik şiddetin arttığını gözlemleyen öğrencilerimiz şiddetin azalması konusunda bir farkındalık yaratmak istediler. “Kadına şiddet nasıl azalır” dediler ve böyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi ortaya çıkardılar. Projeye destek veren öğretmenlerimiz Alim Ataş ve Ayşenur Aksu başta olmak üzere değerli ressamlarımız Tülay Korkudan, Funda Ay, Leyla Başlı ve kıymetli halkla ilişkiler öğrencilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Projenin tüm çalışmaları bir hafta süreyle Tayyare Kültür Merkezinde sanatseverler için sergilenecek.