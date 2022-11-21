Bursa'da Gürsulu çocuklar duyarlılık kazanıyor

Bursa'da Gürsu Belediyesi, çocukların sosyal sorumluluklarını kültür sanat etkinlikleriyle ödüllendiriyor.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi, dünyanın doğasının korunmasına ve geri dönüşüme duyarlı nesiller yetişmesine katkı sağlamak amacıyla başlattığı uygulamayla, geri dönüştürülebilir atık getiren çocukları tiyatroyla buluşturuyor.

“Kültür sanatı sosyal sorumlulukla taçlandırarak çocuklarımızın dünyanın korunmasına olan duyarlılıklarını arttırmayı amaçlıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Sosyal sorumluluk bilinciyle yetişen nesillerimiz için çalışıyoruz. Çocuklarımızın, geri dönüştürülebilir atıkları belediyemize getirerek çevreyi koruma duyarlılığı kazanmalarını sağlarken, onların sosyal sorumluluk bilincini kültür sanatla harmanlıyoruz. Çocuklarımız, getirdikleri geri dönüştürülebilir atıklarla belediyemizden ücretsiz sinema ve tiyatro bileti alma hakkı kazanıyor" dedi.

Gürsu Belediyesi’nin ulaşım olanağı da sunduğu etkinlik kapsamında, çocuklar bu hafta da,ülkemizin deprem gerçeğinin, eğlenceli ve öğretici yaklaşımla anlatıldığı “Tıngır Mıngır Ülke” adlı çocuk oyununu izleme olanağı buldu.

Dönüştürülebilir atıkların toplanması yönünde duyarlılık kazandırılmasını hedefleyen çalışma kapsamında, cam ve pet şişe, kağıt, pil gibi geri dönüşüm malzemelerini getiren çocuklara, sinema ve tiyatro bileti hediye ediliyor.