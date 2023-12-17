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Bursa'da 'güçlü aile' semineri

YAŞAM 17.12.2023, 12:38
Bursa'da 'güçlü aile' semineri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘güçlü aile, güçlü toplum’ temasıyla düzenlenen ‘aile seminerleri’nin son konuğu Yazar Merve Gülcemal ile Yazar ve Yayıncı Bekir Develi oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’da kültürden sanata, spordan altyapıya kadar birçok önemli projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, toplumun temel taşı olan aile kavramının güçlenmesi amacıyla da çalışmalarını sürdürüyor.

‘Güçlü aile, güçlü toplum’ temasıyla ikincisi düzenlenen ‘aile seminerleri’nin konuğu, Yazar Merve Gülcemal ile Yazar ve Yayıncı Bekir Develi oldu. Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki programa aileler yoğun ilgi gösterdi. Aile içi iletişim, aile içerisinde anne, baba ve çocuğun rolleri, nasıl davranılması gerektiği, ebeveynler ve çocukların birbirini sağlıklı bir şekilde anlayabilmesi gibi konuların ele alındığı seminerde, dinleyenler konuşmacıların anlattıklarını keyifle ve dikkatle dinledi.

Programa katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üç buçuk milyon nüfuslu şehrin daha yaşanabilir hale gelmesi için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Tüm bu çalışmaların yanında aile kavramının korunmasının daha önemli olduğunu belirten Başkan Aktaş, özellikle annelere büyük yük ve görevler düştüğünü ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kadın, aile ve çocuk kavramlarına büyük önem verdiğini anlatan Başkan Aktaş, “Aileyi ayakta ve güçlü tutabilmek adına birçok program düzenliyoruz. Kadınların daha donanımlı hale gelebilmesi adına projeler geliştiriyoruz. Toplum olarak olayı Cumhurbaşkanı’na, Milli Eğitim’e, kaymakama, belediyeye atma yanlışında bulunuyoruz. Önce birey olarak bizler sorumluyuz. Evlatlarımızdan biz sorumluyuz ve inisiyatif almak zorundayız. Ailelerin daha çok bilinçlenmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Programın sonunda Başkan Alinur Aktaş tarafından konuşmacılara günün anısına tablo hadiye edildi.

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