Bursa'da gençlerin Mevlana sevgisi mısralara dökülecek

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması için başvurular başladı.BURSA (İGFA) -Osmangazi Belediyesi’nin gençlerin manevi dünyasını zenginleştirip, onlara Mevlana’yı tanıtmak adına 2011 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması'nın tanıtım toplantısı, Sümbüllü Bahçe Konağı’nda yapıldı.

Mevlana’nın düşünce evrenine bağlı kalmak koşuluyla bu yıl ki konusu serbest olarak belirlenen yarışmaya Türkiye’deki bütün liselerden öğrenciler katılabilecek.

Yarışmaya katılacak gençler, içlerindeki Mevlana sevgisini, Mevlana felsefesini dizelere dökecek. Yarışmanın tanıtım toplantısına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Faysal Kayan ile yarışmanın jüri üyeleri Metin Önal Mengüşoğlu, Prof. Dr. Nesrin Karaca, Doç. Dr. Saadettin Eğri, Ercan Yılmaz ve Mustafa Başpınar katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, edebiyat alanında her yıl geleneksel olarak düzenledikleri yarışmalara, ilginin giderek büyüdüğünü ve geniş kitleler tarafından takip edildiğini belirterek, her yıl ilginin büyüdüğü bu yarışmamıza ciddi sayıda katılım olduğunu, bu tür yarışmalar ile gençlerimizi aynı zamanda okumaya da teşvik ettiklerini kaydetti.

Bu yıl düzenlenecek olan yarışmanın içeriği hakkında da bilgiler veren Başkan Dündar, “Bugüne kadar yarışmamızı ‘Mevlana’da Aşk’, Mevlana’da Kur’an gibi birçok konuda düzenledik. Geçtiğimiz birkaç yıl; gençlerimiz Mevlana sevgisini istedikleri gibi anlatsınlar diye konuyu serbest bırakma kararı aldık. Bu yıl da konumuzu yine Mevlana’nın düşünce evrenine bağlı kalmak koşuluyla serbest bıraktık. Yarışmaya müracaatlarımız 28 Eylül 2022 tarihi itibariyle başladı. Katılmak isteyenler 18 Kasım 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilirler. Yarışma şartları her yıl olduğu gibi web sitemizden ([email protected]) ilan edildi. Yarışma sonuçları 01 Aralık 2022 tarihinde belediyemiz internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Yarışma sonunda; birinciye 7 bin TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye 5 bin TL ve mansiyon için de 2 bin TL ödül verilecektir. Bizlere destek olan kıymetli jürilerimiz Sayın Metin Önal Mengüşoğlu, Prof. Dr. Nesrin Karaca, Doç. Dr. Saadettin Eğri, Sayın Ercan Yılmaz ve Mustafa Başpınar’a çok teşekkür ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da jüri üyelerimiz tarafından seçilen eserleri kitap haline getirerek, edebiyat dünyasına kalıcı bir eser kazandırmış olacağız. Yarışmamıza katılacak tüm gençlerimize de başarılar diliyorum” diye konuştu.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Faysal Kayan da, gelecek nesillere Mevlana’nın felsefesinin öğretilmesi çok önemli olduğunu belirterek, önemli bir yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.