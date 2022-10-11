Bursa'da gençlere gastronominin önemi aktarıldı

Bursa Bilfen Liselerinde öğrencilerin kültürel birikimlerini ve girişimcilik ruhlarını geliştirmek, öğrencilerde son yılların çok rağbet gören terimi “gastronomi” hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla Biyoloji bölümü tarafından konferans düzenlendi.BURSA (İGFA) - Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Sayın Gürkan Boztepe’nin konuk olduğu konferansta gastronomide markalaşma konusu ve süreçleri ele alındı.

Bursa Gastronomi Derneği Başkanı ve aynı zamanda Hacı Hasan Oğulları Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aktaş’ta etkinlikteydi.

Öğrenciler; gastronominin önemi, Türk mutfağına ait lezzetlerin dünyaya tanıtılması ve bunların organizasyonlarının yürütülmesi hakkındaki bilgilere ulaşma fırsatı yakaladı.

Gastronomi Turizm Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ile Bursa GTD Başkanı Yüksel Aktaş’ın önderliğinde gerçekleşen üyelerin katılımıyla dernek toplantısı Nev-i Çeşni de gerçekleşti.