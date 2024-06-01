Bursa'da genç yetenekler mezun oldu
Bursa Devlet Tiyatrosunun “Feraizcizade Gençlik Kursu 2023-2024 kursiyerleri, törenle sertifikalarını aldılar
Bursa Devlet Tiyatrosunun “Feraizcizade Gençlik Kursu 2023-2024 kursiyerleri, törenle sertifikalarını aldılar.
BURSA (İGFA) - 51 yıllık tarihinde sayısız yıldız yetiştiren, oyunculuk hayatına bu kurslarda başlamış ve geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz değerli sanatçı Ahmet Uğurlu’nun anısına saygı duruşuyla başlayan “Geleneksel Feraizcizade Gençlik Kursu” nun mezuniyet töreninde duygu dolu anlar yaşandı.
Kursu başarıyla tamamlayan gençler belgelerini Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçılarının ellerinden aldılar.
27 Mart Dünya Tiyatro Gününde sahneledikleri Turgut Özakman’ın yazdığı, Berrin Kulya Balkanların yönettiği “Ah Şu Gençler” oyunu ile mezuniyetlerini taçlandıran gençler, 31 Mayıs Cuma günü saat 19.00’da AVP Sahnesinde düzenlenen sertifika töreniyle, mezuniyet coşkusunu yaşadılar.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|38
|102
|2. Fenerbahçe
|38
|99
|3. Trabzonspor
|38
|67
|4. Başakşehir
|38
|61
|5. Kasımpasa
|38
|56
|6. Beşiktaş
|38
|56
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|38
|54
|8. Alanyaspor
|38
|52
|9. Rizespor
|38
|50
|10. Antalyaspor
|38
|49
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|38
|44
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|38
|42
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|38
|41
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|38
|41
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|38
|40
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|38
|40
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|38
|37
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|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
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|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|95
|2. Barcelona
|38
|85
|3. Girona
|38
|81
|4. Atletico Madrid
|38
|76
|5. Athletic Bilbao
|38
|68
|6. Real Sociedad
|38
|60
|7. Real Betis
|38
|57
|8. Villarreal
|38
|53
|9. Valencia
|38
|49
|10. Deportivo Alaves
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|45
|12. Getafe
|38
|43
|13. Celta Vigo
|38
|41
|14. Sevilla
|38
|41
|15. Mallorca
|38
|40
|16. Las Palmas
|38
|40
|17. Rayo Vallecano
|38
|38
|18. Cadiz
|38
|33
|19. Almeria
|38
|21
|20. Granada
|38
|21