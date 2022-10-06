Bursa'da 'Genç Kızılay'cılar afete hazır

Olası bir afete karşı her daim hazır olmak adına çalışmalarını sürdüren Genç Kızılay Bursa, 27-29 Eylül tarihleri arasında Kocayayla’da ‘Afete Hazırım’ projesi gerçekleştirdi. Geniş katılımla gerçekleşen etkinlikte Kızılay Gönüllüleri afet olaylarına karşı bilinç kazandı.BURSA (İGFA) - Genç Kızılay Bursa, Kocayayla’da önemli bir projeye imza attı.

AFAD desteğiyle gerçekleşen ‘Afete Hazırım’ projesine Marmara Bölgesi’nde yer alan 10 ilden 45 katılımcı katıldı. İki gün süren etkinlik boyunca, Kızılay gönüllülerine olası bir afet durumunda neler yapılmasıyla ilgili eğitim verdi.

Genç Kızılay Bursa Başkanı Ayşegül Tancun, “Kızılay gönüllüleri olarak afetlere her daim hazır olmak adına farklı projeler gerçekleştiriyoruz. ‘Afete Hazırım’ projesi ile, afet öncesi, afet anı, afet sonrası neler yapılması gerektiği, takım olma becerisinin geliştirilmesiyle ilgili eğitimler verildi. Projenin gerçekleşmesinde bizlere önemli destek veren AFAD ekiplerine teşekkür ederiz. Bundan sonra da benzer projelerimiz devam edecek” dedi.