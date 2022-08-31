Bursa'da Gemlikli araştırmacı Reyhan Çorum imza günlerini sürdürüyor

Bursa'da Gemlik Tarihini ve Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı olan uzun yıllardır 'Anılarda Yaşarken Gemlik' sayfası ile sosyal medya üzerinden Gemlik'in unutulmuş değerlerini araştırmacı ve yazar yönüyle bulup ortaya çıkaran Reyhan Çorum ilk kitabını çıkardı.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Geçmişi günümüze taşımak adına başlayan tarih yolculuğu 'Anılarda Yaşarken Gemlik' sosyal medya sayfası aynı isimle 5 ciltlik seriye dönüştü.

Gemlik Tarihini ve Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı araştırmacı yazar Reyhan Çorum, 'Anılarda Yaşarken Gemlik' adlı ilk kitabını okurlarla buluşturdu.

Tanesi 125 TL olan kitabın 5 cildi 350 TL'ye satılırken Reyhan Çorum, yoğun katılımla yapılan imza gününün ardından Gemlik'in farklı yerlerinde imza gününe devam etme kararı aldı.

Reyhan Çorum 1 Eylül'de eski Halkbankası yanı, köprübaşında 13.00 ile 19.30 saatleri arasında, 2 Eylül'de AVM önü 13.00 ile 19.30 saatleri arası Ahmet Dural Meydanı'nda, 3 Eylül'de 14.00 ile 20.00 satleri arası Zeytindalı Meydanı kafelerin ortasında ve 4 Eylül'de ise K.Kumla Yunuslar Meydanı'nda 15.00 ile 20.30 saatleri arasında imza günü düzenleyeceği öğrenildi.