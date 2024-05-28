Bursa'da geleneksel oyunlar hayat buluyor
“28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü” kapsamında Bursa’daki okullarda "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri" düzenlendi
“28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü” kapsamında Bursa’daki okullarda "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri" düzenlendi.BURSA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" projesi kapsamında Bursa’da çocuklar, geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmaya devam ediyor.
Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacağı düşünülen geleneksel çocuk oyunlarının okul ortamlarında canlandırılması, ders içi ve ders dışı faaliyetlerde yer alması ve okul bahçelerinde geleneksel çocuk oyunlarının oynanmasını teşvik etmek amacıyla "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Öğretmen Uygulama Kılavuzu" yayınladı.
Emir-Koop İlkokulunda gerçekleştirilen Bursa Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliklerine; Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Dünya Oyun Oynama gününe özel çeşitli süslemeler, aktiviteler, görsel ve işitsel düzenlemelerin yer aldığı etkinlikte çocuklar, geleneksel çocuk oyunlarını öğretmenleri ve aileleriyle birlikte oynandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|38
|102
|2. Fenerbahçe
|38
|99
|3. Trabzonspor
|38
|67
|4. Başakşehir
|38
|61
|5. Kasımpasa
|38
|56
|6. Beşiktaş
|38
|56
|7. Sivasspor
|38
|54
|8. Alanyaspor
|38
|52
|9. Rizespor
|38
|50
|10. Antalyaspor
|38
|49
|11. Gaziantep FK
|38
|44
|12. A.Demirspor
|38
|44
|13. Samsunspor
|38
|43
|14. Kayserispor
|38
|42
|15. Hatayspor
|38
|41
|16. Konyaspor
|38
|41
|17. Ankaragücü
|38
|40
|18. Karagümrük
|38
|40
|19. Pendikspor
|38
|37
|20. İstanbulspor
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|95
|2. Barcelona
|38
|85
|3. Girona
|38
|81
|4. Atletico Madrid
|38
|76
|5. Athletic Bilbao
|38
|68
|6. Real Sociedad
|38
|60
|7. Real Betis
|38
|57
|8. Villarreal
|38
|53
|9. Valencia
|38
|49
|10. Deportivo Alaves
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|45
|12. Getafe
|38
|43
|13. Celta Vigo
|38
|41
|14. Sevilla
|38
|41
|15. Mallorca
|38
|40
|16. Las Palmas
|38
|40
|17. Rayo Vallecano
|38
|38
|18. Cadiz
|38
|33
|19. Almeria
|38
|21
|20. Granada
|38
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