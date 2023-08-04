Bursa'da gastronomi hazırlığı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Gastronomi Festivali için hazırlıklar hızla sürerken, lezzetleriyle festivalde yer almak isteyen işletmelerin 31 Temmuz’da başlayan ön başvuru süresi 11 Ağustos’ta sona edecek.BURSA (İGFA) - Osmanlı saray mutfağının doğduğu şehir olan Bursa’nın tescilli lezzetleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen ve 3 gün sürecek ‘Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi’ temalı 2. Bursa Gastronomi Festivali’nde vitrine çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl 400 bine yakın kişinin ziyaret ettiği, 103 Bursalı firma, resmi kurum ve kuruluşun stant açarak Bursa lezzetlerini vatandaşla buluşturduğu festival, bu yıl 15 – 17 Eylül tarihlerinde yine Merinos Park’ta yapılacak.

Birbirinden renkli etkinliklerle 3 gün boyunca damaklarda büyük bir tat bırakacak festivalde yer almak isteyen işletmeler için ön başvuru başladı.

Hizmet kalitesi ve ürün çeşitliliğini Bursalılar buluşturmak isteyen işletmeler, 11 Ağustosa kadar ön başvurularını yapabilecek.

Ön başvurular www.bursa.bel.tr veya gotobursa.com.tr adreslerindeki formun doldurulmasıyla gerçekleşecek.