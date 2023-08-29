Bursa'da Gastronomi Festivali coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 15-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Yeşil Bursa Yeşil Gastronomi” temalı 2. Bursa Gastronomi Festivali Lansman Yemeği, Bursa Merinos Park Restoran'da gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve 15-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2. Bursa Gastronomi Festivali Lansman Yemeği, Bursa Merinos Park Restoran'da gerçekleşti.

Saat 20.00'de belgesel gösterimi ile başlayan program, festivale katılacak olan ünlü simaların festival için çektikleri videoların derlenmesiyle hazırlanan bir klip ile devam etti.

Programa Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş programda yaptığı konuşmada Türkiye'de doğmuş olmanın büyük bir ayrıcalık olduğuna değinerek Bursa'nın Osmanlı'ya başkentlik etmiş ve birçok bölgeden göç almış olması sebebiyle gastronomi alanında ciddi bir çeşitliliğin olduğunu ifade etti.

Başkan Aktaş konuşmasında, geçtiğimiz yıl düzenlenen festivalin 400 bin kişiden fazla ziyaretçiyi ağırladığını ifade etti ve ilerleyen yıllarda hem katılımcı firma hem de ziyaretçi sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bursa'nın gastronomide de önde olduğunu belirten Aktaş, "Bu festival kişilere, kurumlara özel bir festival değil. Bu, Bursa'nın festivali. Buna öncülük etmek bizim için bir gurur vesilesi. Kartopu misali bu iş büyüyerek devam edecek. Bursa sanayi şehri, makine şehri ama Bursa aynı zamanda bir tarım şehri. Bu yüzden bu yıl festivalin temasına 'yeşil Bursa yeşil gastronomi' dedik." ifadelerini kullandı.

Yemeğe eşlik eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları, katılımcılara unutamayacakları bir müzik ziyafeti çekti.