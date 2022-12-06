Bursa'da FotoFest'e yoğun ilgi

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğiyle düzenlenen Türkiye'nin en büyük ve uzun soluklu uluslararası fotoğraf etkinliği BursaFotoFest yoğun ilgi görüyor.BURSA (İGFA) - Kentin markası haline gelen BursaFotoFest, her sene olduğu gibi bu yıl da fotoğraf tutkunlarını Bursa’da buluşturuyor.

16 ülkeden 200 fotoğrafçının katıldığı ve 116 serginin yer aldığı festival kapsamında birçok atölye, söyleşi ve portfolyo değerlendirmeleri gerçekleştirildi.

Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu’nda yapılan söyleşilerde Timurtaş Onan, Özcan Yurdalan, Engin Güneysu ve Prof. Dr. Tansel Türkdoğan ile ABD’den Lynn Gilbert, İngiltere’den Zula Rabiovska, Bulgaristan’dan Vera Hadzhiyska ve Romanya’dan Zsuzsanna Fodor fotoğraf severlerle bir araya geldi. Konuk ülke oturumunda ise TÜRKSOY üyesi ülkelerden gelen fotoğrafçılar, yaşadıkları bölgelerdeki fotoğrafın gelişim serüveni ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Ayrıca festival kapsamında, 5 ayrı başlıkta atölye çalışmaları düzenlendi. Öğr. Gör. Seyhan Sayar ‘Pinhole Fotoğraf’ ve ‘Alamünit Fotoğraf’, Yusuf Aslan ‘Fotoğraflarla Hikaye Anlatıcılığı’, Doç. Dr. Gökhan Birinci ‘Analog Fotoğraf Atölyesi (Cyanotype)’ ve Özcan Yurdalan ‘Belgesel Fotoğrafa Giriş’ hakkında bilgiler verdi.

Portfolyo değerlendirmelerinde ise çektikleri kareleri usta fotoğrafçılara göstererek tecrübeleri birinci ağızdan dinleyen Bursalı fotoğrafseverler, ayrıca projeler hakkında da fikir alışverişinde bulundu.