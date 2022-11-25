Son Dakika

Bursa'da Felsefe Söyleşileri: Türkler'de kimlik ve kişilik

YAŞAM 25.11.2022, 13:02
Bursa'da Felsefe Söyleşileri: Türkler'de kimlik ve kişilik

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği ile Bursa Felsefe Kulübü’nün birlikte düzenlediği Açık Kapı Toplantıları / Felsefe Söyleşilerinin 2022-2023 döneminin kasım ayı toplantısında, kimlik ve kişilik başlığı altında Türkler’de kimlik ve kişilik konuşuldu. BURSA (İGFA) - Moderatörlüğünü Olay Gazetesi Yazarı Ahmet Emin Yılmaz’ın yaptığı çevrim içi söyleşide Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Başer, kimliğin aitlikle ilgili toplumsal bir şey olduğunu ve dış şartlara bağlı olduğunu, kişiliğin ise inşaa edilen ve şahsi bir şey olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Başer, “Türkiye’de kimlik ve kişilik problemli bir alan haline geldi. Bir Alman kim olduğunu da bilir, kendi kişiliği sınırlarını da bilir. Türkiye'de hem kimlik hem kişilik birer problem konusu haline geldi uzunca bir zamandır. Bu durum modernleşme hareketlerimizin başına, bir başka perspektifte cumhuriyetin başlangıcına, bir başka perspektifte ise Yavuz Sultan Selim’e kadar gidebilir” dedi.

Bir toplumu değerlendirirken, 3 bin yıllık perspektif kullanılması gerektiğini de kaydeden Başer, Türk kimliğinin 2 bin 300 yıllık bir nesnel perspektifle izlenebilir olduğuna dikkati çekerek, "Bu kimlik dönemsel özellikler gösterir. 10. yüzyıla kadar otantik yapısı içinde özel bir kimliktir. Kendine ait bir sosyolojik yapısı vardır boy yapılanmasıyla. Özel bir devlet ve hukuk yapısı vardır töre denilebilir. Buna Şamanizm diyorlar ama bu Türk inanç sistemi ile alakalı değildir. Türk hukuk ve inanç sistemi töre ile ifade edilir. Türk aslında töreli demektir. Töre dediğimiz kök tengri fikri bulunan bir yapıdır. Sınıflı bir toplumsal yapı yoktur. Bu durum adalet fikrinin güçlenmesini sağlamıştır. İnsanların birbirlerine zülmetmediği, insanın kendi gerçekliği ile buluşması için adalet toplumudur" dedi.

"Tan, doğmak demektir. Tanrı doğması kesilmeyen ana varlık, ana hayat kaynağıdır" diyen Başer, "Durmadan doğuş hayatın kaynağıdır. İnsan bu durmadan doğuşun sonucudur. Durmadan doğuş insana gönülden ulaşır. İnsanın aslı gönüldür. Gönül insanın benliğidir. Gönül yanmamışsa o henüz insan olmamıştır. Kişi gönlü pişmiş kimsedir. Gönlünde o Tanrısal doğuşu yaşamış kimsedir. Türkçe törenin dilidir. Uyanmak dediğimizde aslında yanmaktan bahsediyoruz. Od kökünden gelir. Türk insanından istenen o yanmanın tamamlanması gerekiyor. Nefsinin hamlıklarını yakmamış kimseye insan denmez. Tanrı zamanı yaşayandır. Biz ise yanılsamayı yaşarız. Nefsimizi yaktığımız zaman yanılsamadan kurtulur ve tanrısal hayatta buluşuruz. Töre tasavvufta yaşamıştır. Uyanma, anlama ve düşünmenin başlamasıdır. Düşünme insanın kendine düşmesidir" diye konuştu.

Başer, daha sonra katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Boluspor 13 22
7. Bodrumspor 13 21
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 14 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 13 15
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 13 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4